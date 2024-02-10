Нічна атака "Шахедів" по Україні: скільки дронів знищено [ Редагувати ]
У суботу вночі, 10 лютого, окупанти знову атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили 23 безпілотники. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда - Крим, а також Курської області рф.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
Внаслідок бойової роботи знищено 23 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.
Також ми писали про те, що окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак.
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Окупанти вночі, 10 лютого, атакували Харків "Шахедами"
У суботу вночі, 10 лютого, окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак
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