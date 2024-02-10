Окупанти вночі, 10 лютого, атакували Харків "Шахедами". Ворог вдарив по АЗС, розлилося пальне, горіло 14 приватних житлових будинків. Про це повідомляється в Telegram-каналах начальника Харківської ОВА Олега Синегубова та "Суспільне".

Під час пожежі у Харкові загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7,4 років та 6 місяців.

Рятувальники продовжують гасити вогонь.

На 06:50 відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей — 7 та 4 років, а також немовля.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію.

На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Також голова Харківської ОВА показав фото наслідків обстрілу росіян.

Також ми писали про те, що окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак.