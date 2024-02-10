Починаючи з 10 лютого і до 10 березня, в Києві буде тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці розв'язки біля Дегтярівського мосту. Про це повідомляє КМДА.

За даними КМДА, рух транспорту буде перекрито ділянкою розв’язки на перетині вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка.

Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");

із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Фото: карта Києва (kyivcity.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні з'являться нові дорожні знаки.