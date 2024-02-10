Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.

Про це свідчать укази президента №67 та №68.

Зеленський увів у склад Ставки верховного головнокомандувача нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Також указом №67 глава держави вивів зі складу Ставки Валерія Залужного.

Іншим указом Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Раніше 8 лютого президент Зеленський і генерал Залужний одночасно повідомили про зустріч, на якій обговорювали зміни в керівництві Сил оборони України.

Головнокомандувачем Збройних сил України Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського.

Про те, хто такий генерал Сирський і про його бойовий шлях можна почитати тут.