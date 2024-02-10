Зеленський змінив склад Ставки та РНБО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.
Про це свідчать укази президента №67 та №68.
Зеленський увів у склад Ставки верховного головнокомандувача нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Також указом №67 глава держави вивів зі складу Ставки Валерія Залужного.
Іншим указом Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
Раніше 8 лютого президент Зеленський і генерал Залужний одночасно повідомили про зустріч, на якій обговорювали зміни в керівництві Сил оборони України.
Головнокомандувачем Збройних сил України Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського.
Про те, хто такий генерал Сирський і про його бойовий шлях можна почитати тут.
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