У Брянській області рф "збивали" безпілотники [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії повідомило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства оборони рф.
За словами Міноборони, над Брянською областю вдалося "знищити" нібито українські безпілотники.
Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не відреагував на ситуацію.
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