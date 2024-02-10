Окупанти вночі, 10 лютого, атакували Харків "Шахедами". Ворог вдарив по АЗС, розлилося пальне, горіло 14 приватних житлових будинків. Пожежа призвела до загибелі людей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.

Терехов розповів перші подробиці удару росіян по АЗС. За його словами, внаслідок розлиття пального утворилась масштабна пожежа, яка на той момент охопила 14 приватних житлових будинків.

На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З житлових будинків приватного сектора було врятовано 4 особи з них 2 дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житлові та інші будівлі.

Він додав, що співробітники ДСНС продовжують боротись з вогнем й шукати можливих постраждалих. На місці подій працювали усі відповідні комунальні служби.

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів про те, що внаслідок атаки росіяни на Харків один з цивільних отримав 40% опіків тіла. Постраждалого госпіталізували.

Після другої ночі Харківська обласна прокуратура повідомила про одного загиблого внаслідок удару терористів по адміністративному центру.

Фільчаков відзначив, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються, однак попередив про те, що кількість постраждалих може збільшуватись.

Також пізніше з'явилось відео наслідків удару росіян по Харкову.

Кількість загиблих зросла

Станом на 08:13, як розповів Синєгубов, відомо про загибель 7 людей, серед яких троє дітей:

7 років;

4 років;

немовля близько 6 місяців.

В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих.

Загибла родина сховалася в ванній і не встигли вискочити. Діти 7,4 роки та 7 міс.

Ще одна родина - старенькі чоловік і жінка, хворі теж не вискочили. Тіла ще знаходяться в будинках. Їх впізнати неможливо, працює ДНК-лабораторія

Також він додав, що внаслідок масштабної пожежі вщент згоріли 15 житлових будинків. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані. Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, рятувальники врятували від поширення вогню 25 будинків.

Також ми писали про те, що окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак.