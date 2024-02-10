Упродовж останньої доби, 9 лютого, на Таврійському напрямку українські військові взяли під контроль ситуацію, ліквідуючи 361 російського терориста та нейтралізувавши 145 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Про це повідомляється в Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 17 авіаударів;

вчинив 57 штурмових дій;

599 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили 19 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Військові знищили 361 російського терориста й 145 БпЛА різних типів. Також було знищено 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

2 танки;

1 ББМ;

1 артсистема;

6 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки.

Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян.

Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.