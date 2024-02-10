ЗСУ знищили більше 140 дронів на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Упродовж останньої доби, 9 лютого, на Таврійському напрямку українські військові взяли під контроль ситуацію, ліквідуючи 361 російського терориста та нейтралізувавши 145 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Про це повідомляється в Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 17 авіаударів;
- вчинив 57 штурмових дій;
- 599 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Військові відбили 19 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.
Шахтарський напрямок
Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Військові знищили 361 російського терориста й 145 БпЛА різних типів. Також було знищено 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 2 танки;
- 1 ББМ;
- 1 артсистема;
- 6 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки.
Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян.
Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.
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