У ніч на суботу, 10 лютого, російські терористи тричі атакували Одеську область безпілотниками. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Внаслідок ударів постраждали четверо людей.

Першу хвилю дронів ворог спрямував на Одесу. Всі 9 "Шахедів" були знищені нашою протиповітряною обороною. Уламки одного із БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Один із працівників підприємства отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

Під час другої та третьої хвилі атак ворог спрямував дрони по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Протиповітряна оборона знищила 12 БпЛА.

Внаслідок ударів постраждали троє співробітників припортових підприємств. Чоловіки отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усі були госпіталізовані, наразі один із постраждалих у важкому стані.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла:

понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів;

пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки;

в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража.

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