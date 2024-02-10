Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями. Союзники повинні наростити оборонну промисловість. Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

НАТО не шукає війни з росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями.

Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги російського диктатора володимира путіна в Україні немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни.

Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру.

Він закликав союзників по НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи, оскільки у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво.

Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту.

Генсек НАТО попередив, що путін готує економіку своєї країни до тривалої війни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом НАТО