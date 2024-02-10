Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу. Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 394 270 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 6394 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 11942 (+21) од.;
- артилерійських систем - 9459 (+24) од.;
- РСЗВ - 981 (+0) од.;
- засоби ППО - 666 (+0) од.;
- літаків - 332 (+0) од.;
- гелікоптерів - 325 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7235 (+26) од.;
- крилаті ракети - 1881 (+0) од.;
- кораблі/катери - 24 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12579 (+28) од.;
- спеціальна техніка - 1512 (+3) од.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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