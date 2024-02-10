Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві. Про це Міністерство оборони повідомляє у Фейсбуці.

Під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Сторони обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", - наголосив Рустем Умєров.

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