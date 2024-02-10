Умєров і Сирський зустрілись із делегацією Бундесверу [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві. Про це Міністерство оборони повідомляє у Фейсбуці.
Під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
Сторони обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.
"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", - наголосив Рустем Умєров.
Раніше ми писали про те, що Зеленський змінив склад Ставки та РНБО.
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