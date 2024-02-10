Щодня на Авдіївку летять десятки авіабомб та сотні артснарядів.

111 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, атакують росіяни одразу на декількох напрямках. Намагаються прорватися в районі Куп'янську та Лиману. Загалом, за минулу добу там 25 ворожих атак.

Складно нашим оборонцям і біля Бахмуту. У навколишніх селах точаться бої, росіяни намагаються вийти до Часового Яру. 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Не полишають спроб росіяни й оточити Авдіївку. За даними Генштабу, всі атаки противника українським захисникам вдалось відбити.

Більше про героїчний спротив окупантам на українському сході - в нашому огляді.

Важкі бої точаться на Луганщині.. Це - кадри "Азову" із лісів під Кремінною. Бійці отримали завдання зачистити ворожі позиції.

Три піхотні тактичні групи провели штурм укріплень окупантів.

Ворог вів щільний стрілецький, мінометний та артилерійський вогонь - на наші бійці впоралися.

А це - кадри прикордонників бригади "Помста". Із зенітної установки вони знешкоджують шістьох окупантів. На цьому ж напрямку аеророзвідники виявили ще групу піхоти противника. Координати передали мінометникам та гранатометникам. Результат: мінус 11 росіян.

Та власних втрат ворог не рахує. Деокуповані населені пункти засипає з артилерії та авіації. Штурмує і вдень, і вночі.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Тиск противника на Білогорівку не припиняється. Ворог атакує там за підтримки авіації. Крім цього, під ударами артилерійських установок опинилися Серебрянське лісництво та село Невське.

Та попри всі обстріли там лишаються цивільні. І виживають вони завдяки допомозі волонтерів.

Важкі бої по всій лінії фронту і на Донеччині. На Бахмутському напрямку напередодні наші оборонці відбили десятки атак. На цих кадрах від 26-ої окремої артилерійської бригади - ліквідація бойової машини із десантом росіян.

Андрій Бабичев, боєць 93-ої бригади "Холодний Яр":

Ворог тисне. Тисне дуже сильно, і завдяки мужності наших хлопців, які стоять саме на "нулі", тримають піхоту ворога - вони там не проходять. Так, дуже багато підрозділів ще працює. І мінометників, і артилерія - всі у зв'язці. На цьому тижні артилерійські вогні ворога - набагато менші, ніж були на минулому тижні.

Важка ситуація й на Авдіївському напрямку. Ворог кидає усі зусилля задля захоплення українських рубежів. Околиці всіяні згорілою ворожою технікою та трупами росіян.

Павло Ковальчук, речник Генштабу ЗСУ:

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Це - кадри 110 окремої механізованої. На них чергове знищення піхоти противника.

Щодня на Авдіївку летять десятки авіабомб та сотні артснарядів. росіяни систематично стирають місто.

Підрозділи "Білих Янголів" помітили ворожого армійця під час евакуаційного рейсу.

Генадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Знаходилися разом з військовими Збройних сил України. І помітили чоловіка, який йшов у нашу сторону у військовій формі, схожій на форму рф.

Виявилося, окупант втратив орієнтацію після того, як ЗСУ накрили його групу вогнем, та опинився на українських позиціях.

- Мне до Красногоровки надо. - Куда? - В Красногоровку? - Мы тебя щас отвезем в Красногоровку, и в Донецк завезем… "Шторм-Z"? - Да...

Полоненого передали опергрупі Сил оборони та безпеки. Надали медичну допомогу. Тепер він поповнить обмінний фонд. Окупант розповів: був засуджений в росії, приїхав в Україну воювати, аби отримати амністію. Служив у підрозділі "Шторм-Z", який штурмує Авдіївку.

Обещали, что через полгода с меня снимут все судимости, когда я контракт подписывал. Из-за этого вот только и пошел.

Тим часом з Авдіївського напрямку продовжують вивозити цивільних. Протягом останніх кількох днів рятувальники та поліцейські вивезли з Очеретиного та Восходу 11-тьох. В тому числі двоє дітей.

Спасибо вам ребята! Спаси вас, сохрани всех Господи!

Евакуюватися з прифронтових територій закликають усіх цивільних. Адже це єдиний правильний крок, аби вберегти життя.