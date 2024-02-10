Українські та західні військові аналітики пишуть про погіршення для ЗСУ ситуації на захід від Бахмута у напрямку Часового Яра.

За даними пабліка DeepState, російські війська зайняли лісовий масив південніше Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр.

Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої сили. У хід йде піхота і техніка, яку ворог накопичував, щоб продовжити розвивати свій попередній успіх.

Знову повертаємось до проблеми побудови інженерно-фортифікаційних споруд. Місцевість Часового Яру дає можливість зробити їх потужними і неприступними, але історія з підготовкою до оборони знову залишає бажати кращого. Зараз противник буде намагатися зайти на висоту, а Силам Оборони важливо їх стримати і не дати зробити цього.

Американський "Інститут вивчення війни" у своєму останньому зведенні верифікував кадри, на яких частини російської 98-ї дивізії ВДВ "нещодавно просувалися полями на захід від Бахмута".

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.