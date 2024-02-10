На сьогодні 90 відсотків робіт вже виконано - кажуть підрядники.

7 місяців будівництва у три зміни - на майданчиках тисячі людей і до 400 одиниць техніки. Зведення магістрального водогону у Дніпропетровській області на фінальному етапі. Цей водогін забезпечуватиме стабільним централізованим водопостачанням жителів Криворізького та Нікопольського районів.

Тамтешні жителі залишилися без води після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про хід будівельних робіт розповість Олена Мендалюк.

Будівництво магістрального водогону "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" протяжністю у 150 кілометрів назвали історичним. Таких масштабів не було за всю історію незалежної України.

Одночасно на трьох ділянках проєкту працює майже тисяча людей та чотириста одиниць техніки.

Сергій Гуров - майстер ділянки:

У цей момент проводяться роботи по демонтажу шпунтів кругом насосної. Приймаємо бетон, монтуємо армовані сітки.

Це одна з ділянок водогону "Інгулець-Південне водосховище". Тут встановлюють труби та насоси. 60 відсотків робіт вже виконано.

Сергій Гуров - майстер ділянки:

Укладка труб, які будуть приходити до насосної й буде в насосній, відбувається монтаж труб, які будуть з'єднуватися із насосами й будуть вже відкачувати воду.

Зводять і одну з найбільших в Європі насосних станцій, розповідають будівельники. Вона забезпечуватиме водою Кривий Ріг, Апостолове та Зеленодольську громаду.

Євген Яценко - начальник відділу якості технічного контролю:

Буде встановлено 4 основних насоси, які здатні будуть прокачувати 4 тисячі 600 літрів в секунду. Також будуть аварійні й резервні на випадок блекаутів або аварійних ситуацій. Вони будуть заміняти 75 відсотків від працюючих насосів.

Інша ділянка магістрального водогону - "Хортиця-Томаківка-Марганець-Нікополь-Покров" - готова на майже 80 відсотків. Тут також 4 основні та два резервні насоси. Їх вже встановили.

Сергій Киричок - майстер ділянки:

Майже на завершальному етапі. Це мається на увазі, що уже відливається останній поверх АБК. І буде обшиватись машзал панелями. Паралельно йдуть роботи з підключення водоводів.

Будівництво триває майже 7 місяців. Щодо дедлайнів на майданчиках воліють не говорити. Бо кажуть, у терміни втручається то погода, то обстріли. Особливо небезпечно вздовж Нікопольщини, яка щодня під російським вогнем.

Олександр Коломійцев - начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області:

Як ото в часи засухи, кажуть, що навіть тварини дають кожному можливість попити воду, а тут вони навіть не дають добудувати водовід, щоб люди отримували просто для побутових потреб воду.

На сьогодні 90 відсотків робіт вже виконано - кажуть підрядники. Попереду тестові пуски води та облаштування станцій. Через підрив росіянами Каховської ГЕС майже півтора мільйона жителів Криворізького та Нікопольського районів залишилися без води. Тож магістральний водогін чи не єдиний шлях забезпечити людей централізованим водопостачанням.