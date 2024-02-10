Внаслідок обстрілів росіян без електроенергії залишилися три вітрові станції у Миколаївській області. Про це повідомляє Міненерго.

На Миколаївщині через бойові дії відключилась повітряна лінія 150 кВ. При цьому знеструмилися побутові споживачів у м. Миколаїв та м. Очаків, а також 3 вітрові електростанції.

На ранок без світла залишаються близько 3 тисяч домогосподарств. Тривають роботи з відновлення.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, без електропостачання залишилося місто Торецьк. Під землею залишалося 20 шахтарів, за кілька годин усіх вивели на поверхню.

Станом ранок знеструмленими залишаються вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній на Донеччині, без світла 59 тисяч споживачів у 75 населених пунктах.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "шахед".