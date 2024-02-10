Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу.

Раніше видання "Дзеркало тижня"" з посиланням на співрозмовників у Міноборони писало, що генерал-лейтенант Павлюк стане новим командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського, який став головнокомандувачем ЗСУ.

Павлюк є бойовим генералом, на війні з 2014 року, брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська, а також деблокуванні Луганського аеропорту.

У 2015-2017 роках був начальником штабу оперативного командування "Захід", у 2017-2020 роках очолював це командування.

У 2020-2021 роках командував підготовкою командування Сухопутних військ, був командувачем Операції Об'єднаних сил. Після початку повномасштабного війни керував обороною на Донбасі, у березні-травні 2022 року був головою Київської ОВА.