Генерала Павлюка звільнили з Міноборони через "перехід на іншу роботу" [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу.
Раніше видання "Дзеркало тижня"" з посиланням на співрозмовників у Міноборони писало, що генерал-лейтенант Павлюк стане новим командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського, який став головнокомандувачем ЗСУ.
Павлюк є бойовим генералом, на війні з 2014 року, брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська, а також деблокуванні Луганського аеропорту.
У 2015-2017 роках був начальником штабу оперативного командування "Захід", у 2017-2020 роках очолював це командування.
У 2020-2021 роках командував підготовкою командування Сухопутних військ, був командувачем Операції Об'єднаних сил. Після початку повномасштабного війни керував обороною на Донбасі, у березні-травні 2022 року був головою Київської ОВА.
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