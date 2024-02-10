Відновлення житла: які працюють програми допомоги [ Редагувати ]
160 тисяч зруйнованих будівель, і майже 20 тисяч з них - це багатоповерхівки. Ці дані щодо руйнацій в Україні через агресію росії наводять у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій. За майже два роки повномасштабної війни окупанти залишили без житла десятки тисяч українських родин.
Тому процес відновлення будинків серед пріоритетів для держави. Як пришвидшити цей процес і які є механізми допомоги - усі ці питання обговорили керівники місцевих громад, донорських фондів і громадських організацій на Київщині.
Жанна Остапчук, керівник комунального підприємства "Ірпіньжитлоінвестбуд":
Ось, бачите, ми зробили фасади, повністю замінили покрівлю, встановили металопластикові вікна, повністю нові паркани.
Майже всі будинки в цьому мікрорайоні Ірпеня зруйновані російськими окупантами у перші тижні повномасштабного вторгнення.
Жанна Остапчук, керівник комунального підприємства "Ірпіньжитлоінвестбуд":
На цьому об'єкті зараз проходить нове будівництво, починаючи з фундаменту 42 будинки житлових, і 36 - були повністю під капремонтом.
Відновлення тут триває з жовтня минулого року - переважно за кошти з бюджету області.
Андрій Давиденко, водій бетонозмішувача:
Привіз на об'єкт, де відновлюють вулицю, бетон.
Андрій бере безпосередню участь у відновленні житла на Київщині. Що таке втратити оселю - чоловік знає не з чуток.
Андрій Давиденко, водій бетонозмішувача:
Моя родина теж постраждала. Ми жили в Гостомелі на вул. Пушкінський, наш будинок знищений вщент, згорів, надіємось, може, й нам колись відбудують.
Десятки сімей, що втратили житло, живуть нині в модульних містечках в Ірпені. Вони зведені за фінансової підтримки урядів Польщі та Фінляндії.
Ольга Ромович, комендант модульного містечка "Ластівка":
Тут проживає 36 сімей, 25 дітей тут проживає, десять інвалідів, пенсіонери, сім'ї з Херсонської області, одна сім'я із Бахмута. Дуже гарні умови - обладнана кухня всіма приладами, в кожній кімнаті є кондиціонер, електрообігрів, в кімнатах дуже тепло. Інтернет, електроенергія, вода - все безкоштовно.
Втім модульні містечка - це, по суті, фінансовий тягар для місцевих бюджетів, наголошують експерти сфери ЖКГ. Хоча б тому, що мешканці споживають занадто багато електроенергії.
Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадської мережі "Опора":
Досить енергозатратні. В Ірпені все поки що покриває міський бюджет. Десь є міста, наприклад, як Чернігів, де люди самі платять комунальні послуги.
А тому відбудова пошкоджених та зруйнованих осель - одна з пріоритетних задач для держави, наголошує Тетяна Бойко. Громадянська мережа, в якій вона працює, нині досліджує процес відновлення житла в 9 областях України, допомагає громадянам оформлювати заявки на участь у державних програмах з отримання компенсацій.
Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадської мережі "Опора":
На деокупованих 70% житла пошкодженого вже відбудувалось, певний відсоток зруйнованого житла вже відбудовується, як в Ірпені, а ті, що ближче до лінії вогню, там дуже невеликий відсоток пошкодженого житла відремонтовано, за зруйноване ще взагалі ніхто не брався.
Один із головних фінансових донорів процесу відновлення в Україні - Євросоюз, розповідають у Державному фонді енергоефективності. Саме там, за програмою "Віднови дім", відбувається розподіл грошей, отриманих від закордонних партнерів.
Єгор Фаренюк, директор "Фонду енергоефективності":
На програму виділено 25 млн євро. 22 тисячі родин зможуть повернутися до своїх відновлених домівок. Мова про пошкоджені будинки, які мають першу-другу категорію пошкоджень, тобто ще придатні до експлуатації. Це поточний або капітальний ремонт, ремонт або заміна вікон, балконів, вхідних дверей, балконних дверей, фасадів, дахів, а також інженерних систем.
Обсяги міжнародної фінансової допомоги на відбудову житла поступово зменшуються, наголошують посадовці. Є гостра потреба шукати нових донорів.
Олександр Маркушин, ірпінський міський голова:
Є певне приторможування наших європейських та американських партнерів, які трошечки уповільнюють нам допомогу. Шукаємо додаткові можливості. У нас є домовленості з урядом Азербайджану, посольством Азербайджану, і великі 4 об'єкти по відбудові вони беруть на себе. Це і житлові, і соціальні об'єкти.
Відбудувати вщент зруйноване житло - задача ще складніша. Втім експерти та посадовці нагадують - торік у людей, що втратили оселі, з'явилася можливість отримати сертифікат на купівлю нової домівки за державною програмою "єВідновлення". А наприкінці січня стартував новий тип компенсацій: ідеться про можливість відбудувати дім на своїй земельній ділянці.
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