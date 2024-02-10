Повертають у стрій військову техніку: як працюють ремонтні підрозділи [ Редагувати ]
Вони повертають у стрій військову техніку та озброєння, пошкоджену чи здобуту у боях з окупантами. Мова про ремонтні підрозділи Збройних сил України. Робота в майстрів завжди є, незалежно від сезону та часу доби. Про їхні будні - наш наступний матеріал.
У цьому приміщенні, яке нагадує заводський цех чи станцію техобслуговування автомобілів, скрізь лежать інструменти, робочі деталі.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Зимою роботи добавилося, були морози - акумулятори розряджалися інтенсивніше. Але привозили до нас. Бувало і так, що ми їздили, заряджали на місці - так, зимою роботи добавилося трошки більше, ніж літом.
Тут працює - один із ремонтних підрозділів Збройних сил України. Без допомоги цих майстрів не обходиться жодне бойове завдання наших захисників із залученням автомобільної чи бойової техніки.
Режим роботи - напружений, кажуть бійці. Техніки, що потребує ремонту - завжди вистачає.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо вдається техніку зробити на виїзді, то робимо на місці. Якщо не виходить - забираємо сюди. А зараз, в цей момент, проводиться ремонт двигуна автомобіля КАМАЗ. Зараз такий іде етап чистки - всі деталі потрібно від масла вичистити.
Ремонтувати доводиться і старі радянські машини, і нові іноземні.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Все добре, у нас запчастини є, спеціалісти також є, та й працюємо.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ зазначають: задача спеціалізованих ремонтних бригад - максимально швидко відновити робочий стан озброєння та військової техніки. А тому нерідко майстри виїжджають безпосередньо в район дислокації підрозділів.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Швидкість виконання ремонтних і відновлювальних робіт - це запорука успіху під час виконання завдань. Є різного виду обслуговування - це щоденне, щотижневе, контрольне обслуговування. У нас є фахівці, які навчалися за кордоном. І у разі потреби - також буде і технічне обслуговування, і технічні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва.
Як і будь-яка техніка, броньовані машини та зброя - потребують також сезонного техобслуговування. І це теж лягає на плечі ремонтних бригад.
Головне завдання ремонтних підрозділів - передати побратимам готову до бою техніку. Аби вона знову допомагала нашим захисникам зупиняти ворога.
Я ще водієм рахуюсь на цьому автомобілі - і хто, як не ми самі будемо ремонтувати? Ніхто не прийде, не відремонтує нам.
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