Вони повертають у стрій військову техніку та озброєння, пошкоджену чи здобуту у боях з окупантами. Мова про ремонтні підрозділи Збройних сил України. Робота в майстрів завжди є, незалежно від сезону та часу доби. Про їхні будні - наш наступний матеріал.

У цьому приміщенні, яке нагадує заводський цех чи станцію техобслуговування автомобілів, скрізь лежать інструменти, робочі деталі.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Зимою роботи добавилося, були морози - акумулятори розряджалися інтенсивніше. Але привозили до нас. Бувало і так, що ми їздили, заряджали на місці - так, зимою роботи добавилося трошки більше, ніж літом.

Тут працює - один із ремонтних підрозділів Збройних сил України. Без допомоги цих майстрів не обходиться жодне бойове завдання наших захисників із залученням автомобільної чи бойової техніки.

Режим роботи - напружений, кажуть бійці. Техніки, що потребує ремонту - завжди вистачає.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо вдається техніку зробити на виїзді, то робимо на місці. Якщо не виходить - забираємо сюди. А зараз, в цей момент, проводиться ремонт двигуна автомобіля КАМАЗ. Зараз такий іде етап чистки - всі деталі потрібно від масла вичистити.

Ремонтувати доводиться і старі радянські машини, і нові іноземні.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Все добре, у нас запчастини є, спеціалісти також є, та й працюємо.

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ зазначають: задача спеціалізованих ремонтних бригад - максимально швидко відновити робочий стан озброєння та військової техніки. А тому нерідко майстри виїжджають безпосередньо в район дислокації підрозділів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Швидкість виконання ремонтних і відновлювальних робіт - це запорука успіху під час виконання завдань. Є різного виду обслуговування - це щоденне, щотижневе, контрольне обслуговування. У нас є фахівці, які навчалися за кордоном. І у разі потреби - також буде і технічне обслуговування, і технічні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва.

Як і будь-яка техніка, броньовані машини та зброя - потребують також сезонного техобслуговування. І це теж лягає на плечі ремонтних бригад.

Головне завдання ремонтних підрозділів - передати побратимам готову до бою техніку. Аби вона знову допомагала нашим захисникам зупиняти ворога.