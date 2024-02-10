Під Куп'янськом ворог перекидає резерви та атакує Синьківку - Євлаш (відео) [ Редагувати ]
Ворог не полишає спроби вийти до Куп'янська на Харківщині і зосередив свої зусилля на захоплені селища Синьківка. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Кількість обстрілів дещо зменшилася. Якщо раніше ворог завдавав на цьому напрямку біля 800 обстрілів щодня, то станом на сьогодні це 509 обстрілів по наших позиціях. Ймовірно це пов'язано з несприятливим погодними умовами.
Крім того, ворог 8 разів застосовував свою авіацію, переважно це були штурмовики Су-34 , які використовують керовані авіабомби для завдання ударів по наших позиціях. Також ще використовував 8 FPV-дронів, аби вразити наші позиції.
Відбулося 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти, знищено та пошкоджено 37 одиниць ворожої військової техніки.
Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втрачених на цьому напрямку та намагається атакувати поблизу населеного пункту Синьківка з метою подальшого проходу в напрямку Куп'янськ та блокування його...
Ворог там утримує біля 42 тисяч особового складу, з півтисячі танків і ББМ", - розповів Ілля Євлаш.
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