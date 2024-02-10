Множинне громадянство: як до цього ставляться українці в Лондоні [ Редагувати ]
Множинне громадянство для українців. Президент збирається внести у Верховну Раду законопроєкт, який легалізує отримання паспортів інших країн. Множинне громадянство дозволяють у ста тридцяти країнах по всьому світу. Зокрема, і у Великій Британії, де проживають сотні тисяч етнічних українців. Як вони ставляться до перспективи отримання українського громадянства в Лондоні - розпитувала Світлана Чернецька.
Українська домівка у Лондоні - це осередок нашої діаспори. Це і суботня школа для дітей, народжених у Великій Британії, і головна сцена для культурних подій. Більшість відвідувачів тут із британськими паспортами та українським корінням.
Щосуботи після уроків в українській школі збираються СУМівці. Це члени Спілки української молоді - організації, яка виховує патріотизм та любов до батьківщини.
Більшого щастя нема для нас, як Україні служити.
Зустріч завжди починається із СУМівського гімну та молитви. Далі - відповідно до віку - з дітьми проводять тематичні заняття. Сьогоднішнє - присвячене річниці бою під Крутами. Тут до СУМу приєднується лондонський "Пласт". Це ще одна організація з патріотичного виховання маленьких українців.
Ірина Перегіняк, голова лондонського осередку Спілки української молоді:
Співати вчимося, танцювати - це наша українська культура, ми навчаємо їх історії, традиції, різні звичаї, сучасність і минуле України.
У самої Ірини - двоє дітей. Донька має український паспорт, бо народилася на світ в Україні, син - уже в Лондоні, тому за документом - британець. Щойно в Україні дозволять множинне громадянство - Ірина одразу оформить українське для сина.
Ірина Перегіняк, голова лондонського осередку Спілки української молоді:
Я обов'язково зроблю, так, я хочу, щоб він гордо приїжджав додому до родини з українським паспортом.
Про український паспорт мріє і 16-річна Емілія. Її батьки з'явилися на світ за кордоном, але між собою спілкувалися лише українською, і дочку теж навчили. Дівчинку щосуботи відправляли (можна сказати водили) до української школи, яку вона успішно закінчила торік. На батьківщині бабусі й дідуся, Емілія була всього двічі - у Києві та Львові, але мріє пожити в Україні.
Емілія Павлюк, британка з українським корінням:
Я хочу вивчитися на акушерку, і хочу в Україні попрацювати. Я не знаю чи станеться, не знаю, як буде, але я хочу щось помагати, бо я все життя помагаю з Англії - тут збираю гроші, танцюю, культуру, а я хочу щось там на фронті робити, щоби справді помагати Україні.
Емілія, як і усі ці діти, може хоч зараз податися на український паспорт, бо має українське коріння. Але відмовитися від британського - вона не готова. Саме тому чекає, коли подвійне громадянство легалізують в Україні. Разом з нею сподіваються і багато інших діаспорян.
Я буду перший в черзі тоді.
Як-от Влодко Павлюк. Він - голова лондонського осередку Союзу українців у Великій Британії
Влодко Павлюк, голова лондонського осередку Союзу українців у Великій Британії:
Війна закінчиться, настане перемога - будемо так само далі їхати в Україну. І так само мені цікаво, я б хотів, може, вже буду на пенсійний вік, що 6 місяців жити тут, 6 місяців жити там, то б було цікаво дуже
І пан Влодко, і його дружина, і діти - народжені тут, за паспортом - британці, але вважають себе українцями. Вони дуже активні в діаспорі. А особливо багато зробили від початку повномасштабної війни. Влодко каже: одержати українське громадянство для діаспорян було б зараз дуже доречним.
Влодко Павлюк, голова лондонського осередку Союзу українців у Великій Британії:
Тепер дуже потрібно - буде перемога, Україну треба розбудувати, побудувати, я думаю, як таке стане можливо - це дає нагоду українцям повернутися в Україну - ті, які тут народжені, з українського кореня.
З Влодком погоджується і міграційна юристка Лілія Скотт. Вона народилася та виросла в Україні, а працює у Лондоні.
Лілія Скотт, юристка з міграційного права у Великій Британії:
Я однозначно хочу сказати, якщо Україна хоче побачити українських дітей, народжених за кордоном, якщо вона хоче, щоб діти повернулися на Україну, то дайте їм право це зробити. Якщо в них буде вибір, у дітей, то вони приїдуть навчатися в Україну, тому що майже всі говорять українською мовою, маже у всіх є менталітет український, але також вони принесуть європейське бачення всього до України, і може ця зміна теж допоможе всім в нашій державі.
Для українських британців - отримання паспорта із тризубом - це радше символічна річ. Визнання їхнього коріння. Але також і реальна можливість для навчання, роботи та проживання в Україні. Вони зможуть обіймати державні посади без втрати британського громадянства. Взагалі у світі близько 65 млн етнічних українців. І навіть якщо невелика частина вирішить переїхати на батьківщину предків після закінчення війни - це стане серйозним демографічним поштовхом.
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