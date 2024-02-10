Майже півсотні шкіл на Волині взяли під охорону офіцери освітньої безпеки. Це спеціально підготовлені поліцейські. Вони мають спецзасоби та металошукачі, щоб перевіряти підозрілих осіб, які хочуть пройти у навчальний заклад. А в разі необхідності можуть і затримати правопорушника. До служби у школах вже підготували 480 офіцерів. Як це працює на Волині, де під боком білорусь - далі.

Село Гута на Волині розташоване за два кілометри від кордону. З вікна місцевого ліцею видніється білорусь.

Навчається в ліцеї майже три сотні школярів. І вже другий тиждень тут працює офіцерка служби з освітньої безпеки.

Юлія Носуліч, офіцерка служби освітньої безпеки:

До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму. У разі сигналу "Повітряна тривога" усіх учасників освітнього процесу завести до укриттів. Припинення правопорушень і профілактичні бесіди з учнями.

Юлії - 23. Раніше вона працювала в поліції охорони, тепер же - опікується безпекою школярів. Дівчина пройшла конкурс, спецперевірку і відповідне навчання для роботи з дітьми. При собі має кайданки, гумовий кийок та металошукач.

Юлія Носуліч, офіцерка служби освітньої безпеки:

Насамперед моя місія - захистити наших маленьких волинян. Нас навчали в більшості як спілкуватися, як стати для них не просто каральним органом, як це є стереотипом, а стати для них другом, авторитетом.

Юлія зізнається - як тільки розпочала роботу в школі, учні ставилися до неї з пересторогою, адже думали, що людина у формі прийшла їх карати за погані вчинки чи оцінки. Тепер потоваришували.

Дарина Гайдучик, учениця ліцею:

Діти, особливо менші класи, їм дуже подобається, вони кожної перерви просто біля мене стоять.

"Офіцери служби освітньої безпеки" - спільна ініціатива Нацполіції та двох Міністерств - освіти й науки України та внутрішніх справ. Там наголошують, що поліцейські у школі аж ніяк не охоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі.

Валентина Куцевич, заступниця директора ліцею:

Ми живемо в такий час, ще й на кордоні. Я вважаю особисто, що це позитивний вплив. За цих два тижні ми вже побачили зміни. У нас діти стали трохи більш дисципліновані, дотримуються своїх правил. Вона для них є авторитетом. Вони прислухаються до зауважень, менш агресивні стали.

Схвалюють таку ініціативу і батьки. Сподіваються, що поява правоохоронця у школі вплине також й на безпеку у селі. Хоча жодних надзвичайних ситуацій за час великої війни тут не фіксували.

Яна Глущук, мама учениці ліцею:

Все добре, тому що не раз ті повітряні тривоги, і хтось прослідкує, як діти у підвал спускаються, тобто чи батьки забирають, чи не забирають. Це якийсь контроль.

Загалом на Волині офіцери служби освітньої безпеки вже працюють у майже пів сотні навчальних закладів. Це переважно школи, які розташовані біля кордону з білоруссю. Обирали їх поки з-поміж поліцейських. У планах організувати додатковий набір серед цивільних.