У ніч проти 10 лютого російські війська вдарили "шахедами" у Харкові не по АЗС, а по нафтобазі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 - збито. Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення.

Нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей. Серед них - троє дітей. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики).

Триває розбір завалів і деблокування тіл загиблих людей.