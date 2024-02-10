У Харкові горіла нафтобаза, а не АЗС (фото, відео 18+) [ Редагувати ]
У ніч проти 10 лютого російські війська вдарили "шахедами" у Харкові не по АЗС, а по нафтобазі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 - збито. Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення.
Нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей. Серед них - троє дітей. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики).
Триває розбір завалів і деблокування тіл загиблих людей.
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