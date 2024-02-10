Нещасний випадок на Миколаївщині. На гранатометній гранаті підірвався чоловік. Снаряд він приніс додому і намагався розібрати його на подвір'ї. Сокирою. Після удару, той здетонував, а чоловік від отриманих ушкоджень загинув на місці. Трагічний випадок стався кількома днями раніше і в іншій громаді. Під Снігурівкою на протипіхотній міні підірвалося 4-ро чоловіків. Двоє з них не вижили.

Згодом, правоохоронці з'ясували, що ці люди, не маючи спеціальної техніки та навичок, неофіційно займалися розміновуванням полів. Докладніше Марина Михайловська.

Снігурівщина зустрічає численними попереджувальними табличками. Наша мета - місце нещодавнього підірву цивільних. Втім, перериваємося через раптовий виклик піротехніків.

Легковик не повернув на Т-подібному перехресті та злетів в кювет - в потенційно заміноване поле.

Володимир Кушнір - начальник 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини:

Основне було з'ясувати, чи є там люди в машині. Необхідно було добратися і з'ясувати. Щоб це зробити, необхідно розмінувати територію. Відпрацювала піротехнічна служба.

Село Євгенівка - на дальньому кінці громади. За рік після деокупації - навколо тут все досі заміноване і небезпечне.

Валентина Зима - жителька села Євгенівка:

Ми тут були в окупації 5 місяців і бачили, що 3 камази туди їздили й завозили туди міни. Ми ще ходили лаялися з солдатами, що вони мінували попід річкою. Щоб люди до річки не виходили, а в людей не було води.

Місцеві кажуть, в поля, де днями стався трагічний випадок, ніхто не ходить. Через велику небезпеку не пустили туди й нашу знімальну групу. Піротехніки кажуть, в ці місця їх викликали через підрив цивільних.

Євген Скумбрій - начальник відділення піротехнічних робіт:

Це була ОЗМ-72, протипіхотна міна, вона практично не залишає шансів.

В результаті детонації боєприпасу 1 чоловік загинув на місці. Другий - в лікарні. Ще двоє поранені. Всі - місцеві.

Валентина Зима - жителька села Євгенівка:

Вони ходили по полях, розміновували поля. Але в степу не було стільки мін, там безпечніше було. Просто заробляли хлопці гроші. Бо жити нема за що.

Ліля Хомівна Бондюченко - жителька села Євгенівка:

Не п'яні, всі тверезі. І вони, коли йдуть на таку роботу, вони ніколи не випивають.

Рятувальну операцію, зізнаються піротехніки, проводили у важких умовах.

Євген Скумбрій - начальник відділення піротехнічних робіт:

Там дуже великі зарослі, там трава по коліно, це один з факторів, що ускладнювали процес розмінування. Коли ми йшли до постраждалого. Дуже було важко. Територія досі небезпечна, вона підлягає суцільному розмінуванню. Це не день, не два, не тиждень. На тому полі потрібно працювати не менше ніж місяць.

І це проблема всієї Снігурівської громади, каже її очільник. Територія була під окупацією, а пізніше по ній проходила лінія зіткнення. Пришвидшити очищення, допоможе лише механізована техніка.

Іван Кухта - начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

Після деокупації було понад 11 випадків підриву місцевих мешканців, співробітників ДСНС, поліції. На жаль, 6 людей загинуло. Маємо останній прикрий випадок, коли 4 чоловіки підірвалися.

Тож поки процес розмінування триває, на прифронтових і деокупованих територіях треба бути максимально обережними.

Євген Скумбрій - начальник відділення піротехнічних робіт:

Не потрібно нехтувати заходами безпеки, табличками "Міни", якщо є загородження і попередження. Якщо знаходите небезпечний предмет, телефонуйте на 101 та 112, в поліцію.

А ще слід користуватися лише асфальтованими дорогами, не заходити до закинутих будинків, уникати лісів, полів та садів.