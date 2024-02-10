Згоріла живцем ціла родина з п'яти людей: Терехов розповів про нічну пожежу в Харкові (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Харкові внаслідок нічного удару "шахедів" і потужної пожежі на нафтобазі загинуло семеро людей. В одному з приватних житлових будинків живцем згоріла ціла родина з п'яти людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики).
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Було влучання "шахедів" у АЗС, тому було велике розтікання дизельного палива та бензину. Це була така лавина, яка горіла та перекинулася на житлові будинки, згоріло 15 житлових будинків. Вночі, коли я приїхав, тут усе палало, працювали рятувальники, поліція... Їх зусиллям вдалося врятувати життя 57 людей.
На жаль, ми маємо семеро загиблих, з них троє дітей. Ціла родина згоріла повністю в одному з приватних житлових будинків. Згоріли заживо двоє людей похилого пенсійного віку, бо один з них був паралізований, а інша жіночка перенесла інсульт...
Рятувальна операція ще триває, працюють працівники ДСНС, поліції... Не виключаю, що будуть знайдені ще тіла", - розповів очільник Ігор Терехов.
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