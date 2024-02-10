Екологічний договір для України напередодні представили Президенту України члени Міжнародної робочої групи. Цей документ уже назвали безпрецедентним. Як в умовах війни компенсувати шкоду, завдану природі російською армією, а також чи можливо відновити втрачене - відповіді в нашому сюжеті.

Ворожі обстріли руйнують не лише будинки, дороги, забирають життя мирних жителів. росіяни однією своєю присутністю на нашій землі завдають непоправної шкоди природі України.

Екоцид - так захисники довкілля називають те, що коять ворожі війська в Україні. Вже зараз посадовці шукають відповіді на питання, яку воду ми будемо пити, яким повітрям дихатимемо, та як змусити загарбників заплатити за загибель тварин і знищення наших лісів.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Такого ще не було в історії, коли країна, яка перебуває в стані війни, ще під час цієї війни не просто говорить, не просто думає, а працює над тим, щоби відновити, покарати винних і показати всьому світові, що і як треба робити, щоб забезпечити майбутнє для наступних поколінь. Саме про це наш документ.

Йдеться про Екологічний договір для України. Він передбачає оцінку збитків довкіллю, яких завдає росія, покарання за вчинення цих злочинів, а також план усунення завданої шкоди.

Вірґініюс Сінкявічус, Комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства:

Ми надаємо знімки з космосу та фінансуємо збір доказів для того, щоб зрештою росія відповіла не лише за вчинені злочини проти людяності, але й за шкоду довкіллю. Наслідки цих злочинів відчуватимуться й після війни: хімікати після бомбардувань, руйнування водної інфраструктури, тисячі тонн брухту.

Маргот Вальстрем, співголова Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни:

У цьому документі загалом 50 рекомендацій. Більшість - до українського уряду. Приблизно 20 про те, як міжнародна спільнота може допомогти - технологіями, навчпнням, коштами. Плюс кілька рекомендацій стосуються громадянського суспільства.

Договір для України представники Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни представили Президенту Володимиру Зеленському.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ви знаєте, що ми готуємо перший саміт миру на основі нашої Формули миру у Швейцарії, і питання екології - пункт восьмий у цій Формулі. Я думаю, цей документ допоможе всім залученим країнам спільно з нами імплементувати трек із захисту та відновлення навколишнього середовища.

Екологічний договір має стати для світу прикладом, як відновити довкілля в умовах військової агресії, зокрема, за допомогою новітніх технологій. І ще на крок наблизити Україну до Євросоюзу.