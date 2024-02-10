З усіх кандидатів, які розглядалися на посаду головнокомандувача ЗСУ, Олександр Сирський є найбільш підготовленим і досвідченим командиром. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новин" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

"Генерал Сирський - новий старий, і в прямому і переносному сенсі слова. Сирський має добру військову освіту. Багато говорять про "московське око", але це базова тактична освіта. Сирський як і Залужний закінчив оперативно-тактичний факультет і оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони. Тобто пройшов усі щаблі підготовки для офіцера вищої командної ланки. Має великий досвід і навички у управлінні військами, як на посаді командувача ООС, так і командувача Сухопутними військами. Має досвід організації операцій ЗСУ. Тож із тих кандидатів, які могли були розглянуті він є найбільш підготовленим...

Кожний командир підлаштовує під себе систему управління, тож не дивно, що розглядається зміна начальника Генерального штабу, командувача Сухопутних військ відповідно, інших посадових осіб за ланцюжком. Чим швидше цей процес відбудеться, тим краще, адже для ворога це пік можливостей, коли на період зміни управління втрачається певною мірою структура управління військами...

На жаль, зараз не найкраща ситуація для зміни командування, ворог наступає на всіх ділянках, на деяких, м'яко кажучи, дуже гаряче, - розповів Павло Лакійчук.