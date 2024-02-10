Запоріжжя під вогнем противника. За минулу добу 87 ворожих ударів. Гатять росіяни з реактивної артилерії та безпілотників. Щодня під ворожими обстрілами населені пункти Гуляйпільської громади. Люди там вже два роки живуть без жодних комунікацій та ховаються від обстрілів в укриттях. Як облаштовують місцеві жителі свій побут - у сюжеті Інни Гогой.

Ой, яка в нас вулиця красива була, тюльпани кругом.

Такою пані Валентина пам'ятає свою вулицю та рідну Гуляйпільську громаду. Каже, до початку великої війни тут усюди вирувало життя, а у вікнах будинків горіло світло. Нині - побиті хати стоять порожні. Чимало людей евакуювалися. Ті, хто залишився, ховаються від обстрілів де можуть.

Валентина, жителька Гуляйполя:

У мене так стінка, от зала буде, і от веранди, от кладовки, ото я там ховаюсь. 3 рази кришу латали, ремонтували. Натоплю - тепленько.

Громаду та її центральне місто Гуляйполе ворог обстрілює вже два роки. По прифронтових населених пунктах окупанти найчастіше б'ють артилерією та реактивними системами. Тут ще на початку повномасштабного вторгнення зникли світло і вода, а потім і газ.

Сергій Ярмак, начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації:

Ми вже неодноразово населенню, яке залишилось на території, давали ліхтарики з панелями, також отримували від різних організацій генератори, на вулицю давали генератор.

Підтримують місцевих жителів і рятувальники - привозять їм воду та гуманітарку. На пожежну машину люди завжди чекають. Інколи, навіть заради простого спілкування.

Іван Зашейко, командир відділення, водій ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Зараз, мабуть, приїжджаємо до людей, так, на вулицю заїхали, а там живе там 2-3 бабушки. Одній завезли там води, мабуть, що спілкування їм не хватає, світла не має, може у когось там радіо є на батарейках.

Нещодавно рятувальники разом із представниками Червоного Хреста доставили у громаду генератор. Волонтери кажуть, привозять й іншу допомогу. Адже, речі, які раніше купували у звичайному магазині, на прифронтових територіях тепер дефіцит.

Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України в Запорізькій області:

Найбільше - ліки, тому що продукти багато різних організацій доставляє, гігієнічні набори, але гігієнічні набори бажано такі, які не потребують великого водопостачання, тобто є набори там зі спеціальними душами, які без води працюють.

Сергій Ярмак, начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації:

До мене люди, які бажають виїхати, можуть звернутися в будь-який час, ми безкоштовно організуємо евакуацію людей з будь-якої території нашої громади.

Втім попри небезпеку та відсутність комунікацій, залишати свої домівки погоджуються не всі. Щоб вижити - люди гуртуються та намагаються підтримувати один одного. Кажуть, разом легше пережити будь-які складнощі.

Валентина, жителька Гуляйполя: