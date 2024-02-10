Росіяни досягли залізничної розв'язки в центрі Авдіївки і знаходяться лише за 700 метрів від останнього маршруту постачання ЗСУ, що веде до південної частини міста. Існує реальна загроза оточення угруповання українських військ.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новин" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

"У нас дуже складна обстановка на Авдіївському виступі, ворог "підрізає" всіма силами, є реальна загроза оточення сил Авдіївського гарнізону.

Північніше ворог рветься на південь від Бахмута у напрямку на Часів Яр. Там теж має тактичні успіхи. Південніше - Мар'їнський напрямок.

Судячи з усього, ворог намагається розгорнути оперативну наступальну операцію на цій ділянці з метою удару в фланг нашим військам південніше чи прориву оборони на захід.

Не набагато краща ситуація на півночі на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де на Куп'янськ ворог рветься. І на південній ділянці цього фронту, де рветься до Осколу, що теж складає серйозну загрозу...

Навіть на півдні ситуація не дуже добра для нас, противник намагається звести на нуль ті успіхи ЗСУ, які були здобуті в літньо-осінній період, скинути наш плацдарм на лівому березі Дніпра. Накопичує резерви, підтягує сили. У нас тим часом дуже малого особового складу, відчувається нестача боєприпасів, техніки.

Тож говорити, що зараз ми підемо широким наступом, це неправда. Це може бути лише після накопичення відповідних резервів - людських і матеріальних", - розповів Павло Лакійчук.