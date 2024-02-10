Послуги майстра - для родин, у яких рідні на фронті або загинули - повністю безкоштовні.

На Івано-Франківщині запустили соціальний проєкт "Помічник сім'ї Захисника". Рідним армійців, котрі зараз на фронті, пропонують скористатися безоплатними послугами ремонтників. Ніж наточити, цвях забити, розетку полагодити. Наскільки сервіс у попиті? Та по які послуги звертаються?

Олена показує майстру фронт робіт. І той одразу стає до роботи. Першим ділом береться за ремонт сантехніки.

Олена - переселенка із Запоріжжя, в Івано-Франківськ переїхала з дітьми та мамою ще у 22-му. Квартиру - орендує. Каже: житло не нове, постійно щось ламається.

Олена Іщенко, переселенка із Запорізької обл.:

Почала дуже повільно вода набиратися в бачку, кран трохи підтікає на кухні, пару розеток вирвано. Треба, аби хтось це вирішив.

Раніше все по дому лагодив її чоловік Олексій. Та він вже два роки на фронті. В Івано-Франківськ навідується вкрай рідко. Відтак, всі домашні клопоти лягли на її тендітні плечі.

Олена Іщенко, переселенка із Запорізької обл.:

Складно, тому що знайомих, якби багато у нас немає. Шукали, мабуть, би в інтернеті. Але спеціалістів зараз дуже мало лишилося. Тому це проблема.

Складно не лише знайти хорошого майстра, каже Олена. А ще й дорого. Нещодавно вона побачила оголошення про соціальний проєкт "Помічник сім'ї Захисника", який запустило комунальне підприємство "Дім воїна".

Олена Іщенко, переселенка із Запорізької обл.:

Із сином ходили в кінотеатр, побачили рекламу і вирішили скористатися. Чому б ні.

Послуги майстра - для родин, у яких рідні на фронті або загинули - повністю безкоштовні. Тож Олена залишила заявку. Того ж дня з нею зв'язався майстер Павло.

Павло, працівник комунального закладу "Дім воїна":

Мені скидають заявку, і я виїжджаю. Домовляюся із людиною, коли зручно, аби підходило і їм, і нам. Приїжджаємо і робимо. Кажу, що треба купити - людина купляє те, що треба. Тоді ще раз домовляюся, приїжджаю і роблю.

Ідея проєкту виникла спонтанно - розповідає директор "Дому воїна".

Микола Крошний, директор комунального закладу "Дім воїна" Івано-Франківської міської ради:

Воно виникло якось в ході розмови з колегами, а може було б доречно зробити таку послугу. Ми розробили повний перелік цих послуг, які наш працівник зможе надати, після того знайшли людину, яка виконує всі ці роботи. Вона у нас вважається за штатного працівника на зарплаті.

Ця людина - Павло. Попри доволі юний вік, хлопець майстер на всі руки. Каже: всього, що вміє - його навчив батько. З дитинства привчав до роботи.

Павло, працівник комунального закладу "Дім воїна":

Розетки, вимикачі, крани, заміна бойлера, бо не раз бойлер тече, батареї, якщо може бути якийсь витік, чи прорвало трубу, то теж ми таке виконуємо. Карнизи причепити, шафку якусь причепити.

Проєкт почав працювати в середині січня, і за цей час Павло отримав майже два десятки викликів. Більшість, каже, це дрібні побутові ремонти та допомога по дому. І зазвичай - це цілий список проблем.

Павло, працівник комунального закладу "Дім воїна":

Карниз, кран тече. Такі якісь дрібні. Навіть штори вішав. Навіть із таким зверталися.

Микола Крошний, директор комунального закладу "Дім воїна" Івано-Франківської міської ради:

Єдине, якщо виникає потреба в заміні будь-чого, крану чи замка у дверях - ми не купляємо нічого. Ми послуги робимо безкоштовно, але якщо є потреба щось замінити, тоді людина мусить сама купити за свій кошт.

Наразі Павло - єдиний майстер-помічник у проєкті. Потреби збільшувати штат поки немає, каже керівник.

Микола Крошний, директор комунального закладу "Дім воїна" Івано-Франківської міської ради:

Почнуть звертатися більше заявників, можливо, доберемо ще одного працівника, можливо, двох. Це залежить від того, наскільки буде багато звернень.

Олена Іщенко, переселенка із Запорізької обл.: