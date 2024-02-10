У Нікополі розстріляли заступника мера: репортаж з місця вбивства [ Редагувати ]
Нашій знімальній групі вдалося подувати на місці вбивства заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Напередодні невідомі відкрили вогонь по його автівці. Тіло чиновника було виявлено правоохоронцями на водійському сидінні, а навколо багато відстріляних гільз. Вбивць ще шукають.
Олена Мендалюк - кореспондентка:
Випалений асфальт - так сьогодні виглядає місце розстрілу заступника міського голови Віталія Журавльова. За словами місцевих, чиновник проживає всього у кількохсот метрів від місця вбивства.
Невідомі скоїли зухвале вбивство, коли чиновник тільки від'їхав від будинку, дорогою на роботу. Автоматні черги пролунали близько 9 ранку. У Нікополі, де щодня лунають вибухи, місцеві жителі не одразу й зрозуміли що відбувається.
Любов - жителька Нікополя:
Автоматна черга була. Думала, можливо, дрони збивають, хтось щось кинув, думала дім десь горить. Вийшла сюди, машина горить.
Лише коли рятувальники загасили вогонь в автівці - на водійському сидінні правоохоронці виявили тіло загиблого. Віталію Журавльову було 59 років. Понад 20 років проходив службу в підрозділах МВС України, в тому числі - на керівних посадах. Мав звання полковника міліції. Посаду заступника міського голови Нікополя обіймав з вересня 2021 року. Його колишній колега Сергій розповідає, вбитий активно займався громадською діяльністю.
Сергій - колишній колега загиблого:
Ми раніше працювали разом у громадській раді. Ми відстежували усі схеми, це був попередній мер. Збирали матеріали, передавали їх у правоохоронні органи.
Колишній колега вбитого додає, що мотивів для злочину може бути багато.
Сергій - колишній колега загиблого:
Їх може бути мільйон і цілий вагон, починаючи від професійної діяльності та закінчуючи, що був колишнім працівником поліції.
В поліції не поспішають озвучувати версії. Вбивці, за попередньою інформацією їх було декілька, досі у розшуку. Слідчим вдалося встановити прикмети нападників, тривають оперативно-пошукові заходи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
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