Колишній колега вбитого додає, що мотивів для злочину може бути багато.

Нашій знімальній групі вдалося подувати на місці вбивства заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Напередодні невідомі відкрили вогонь по його автівці. Тіло чиновника було виявлено правоохоронцями на водійському сидінні, а навколо багато відстріляних гільз. Вбивць ще шукають.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Випалений асфальт - так сьогодні виглядає місце розстрілу заступника міського голови Віталія Журавльова. За словами місцевих, чиновник проживає всього у кількохсот метрів від місця вбивства.

Невідомі скоїли зухвале вбивство, коли чиновник тільки від'їхав від будинку, дорогою на роботу. Автоматні черги пролунали близько 9 ранку. У Нікополі, де щодня лунають вибухи, місцеві жителі не одразу й зрозуміли що відбувається.

Любов - жителька Нікополя:

Автоматна черга була. Думала, можливо, дрони збивають, хтось щось кинув, думала дім десь горить. Вийшла сюди, машина горить.

Лише коли рятувальники загасили вогонь в автівці - на водійському сидінні правоохоронці виявили тіло загиблого. Віталію Журавльову було 59 років. Понад 20 років проходив службу в підрозділах МВС України, в тому числі - на керівних посадах. Мав звання полковника міліції. Посаду заступника міського голови Нікополя обіймав з вересня 2021 року. Його колишній колега Сергій розповідає, вбитий активно займався громадською діяльністю.

Сергій - колишній колега загиблого:

Ми раніше працювали разом у громадській раді. Ми відстежували усі схеми, це був попередній мер. Збирали матеріали, передавали їх у правоохоронні органи.

Колишній колега вбитого додає, що мотивів для злочину може бути багато.

Сергій - колишній колега загиблого:

Їх може бути мільйон і цілий вагон, починаючи від професійної діяльності та закінчуючи, що був колишнім працівником поліції.

В поліції не поспішають озвучувати версії. Вбивці, за попередньою інформацією їх було декілька, досі у розшуку. Слідчим вдалося встановити прикмети нападників, тривають оперативно-пошукові заходи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.