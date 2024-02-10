За два тижні на тимчасово окупованих територіях України окупанти розпочнуть так звані "вибори" президента росії. Дострокове голосування почнеться 25 лютого, а останній день "волевиявлення" - 17 березня.

Перед псевдовиборами рашисти вкотре посилили паспортизацію населення, змушуючи українців брати паспорти з двоголовим орлом.

Окупанти обходитимуть усі дома та квартири, щоб під прицілом автоматів змусити проголосувати кожного мешканця. І незважаючи на результат намалюють ту кількість голосів за диктатора, яку замовлять з москви.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог готується до виборів, і як наслідок посилює терор на тимчасово окупованих територіях. Ми спостерігаємо, що протягом цього тижня вони ввели нову практику... Вони зупиняють наших мешканців на перевірку та фільтрацію, змушують їх видаляти з телефонної книги всі контакти з українськими номерами та тих, хто знаходиться на території, підконтрольній уряду України. Навіщо ворог це робить: вони хочуть посилити інформаційний вакуум та закрити всю інформацію об'єктивну з усіх джерел...

Ворог намагається до тих фейкових виборів, які вони хочуть провести, повністю закінчити паспортизацію населення. тим самим відзвітувати перед терористом путіним, те, що начебто паспортизація закінчена. І всі 100% підтримують терориста путіна.

Хоча навіть під повним терором і пресингом менше 50% мешканців, хто вимушено залишається в окупації, отримали рашистські паспорти. Саме через це ворог наразі вводить правило, що на їхніх фейкових начебто виборах можна буде проголосувати і з українським, і з білоруським паспортом, і взагалі з будь-яким документом. Тож ми чітко розуміємо, що виборів не буде, результати намалюють, той який захочуть", - розповів Іван Федоров.