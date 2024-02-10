Продаж брухту з розбомблених заводів, мародерство та дерибан бюджетних грошей. І це все на тлі "розбірок" між угрупованнями, підзвітними різним спецслужбам рф. Такий він бізнес "по-російськи" на тимчасово окупованих українських територіях.

Хто намагається урвати свій шматок на понівеченій загарбниками землі? Чому кремль потурає такій "набіговій" економіці? І чим вона може нашкодити самому режимові? Далі в матеріалі наших кореспондентів.

Без світла, опалення, комунальних і державних служб та надії на швидке покращення. Так живуть тимчасово окуповані регіони України. Попри те, що торік країна-агресорка виділила на їх утримання понад пів трильйона рублів - це приблизно 5 мільярдів євро, гроші ніби в пісок пішли. Покращення не видно.

В Лисичанске, конечно, жить довольно тяжело. Здесь очень туго с отоплением, бывает выключают свет. А главное, здесь нет связи - ни мобильной, ни интернета. Но здесь установили таксофон.

Наступного року москва планує ще й зменшити субвенції до трьохсот мільярдів рублів. Мовляв, так званим "новим регіонам" варто самотужки починати заробляти.

І окупаційні ділки крутяться, як можуть, у Маріуполі, наприклад, продають квартири в новобудовах, встановлених на місці знищених будинків. А мешканців просто викидають на вулицю.

Нам говорят, да вы не паритесь – придут застройщики, вам все построят. Чего вы нервничаете? Всё хорошо. В итоге проходит какое-то время, огораживают дом, мы счастливы. На следующий день банер - дом продажный.

Приблизно так працює усе на загарбаних землях. Бізнес тут нині зводиться до мародерства, розпилювання заводів на брухт та дерибану виділеного бюджету.

Дмитро Дурнєв, журналіст, пише про тимчасово окуповані території:

Великі гроші ідуть на будівництво там ліній оборони, в Маріупольський порт завозять кораблями бетонні конструкції. Це такий показник. Це був розвинений промисловий регіон, а залізобетон туди завозять з росії. Тобто на місці нічого не можуть робити.

До всього окуповані українські території фактично віддані на розграбунок різних угруповань, які ще й ворогують між собою. Наприклад, у Маріуполі триває протистояння між російськими військовими, місцевими бандитами та кадирівцями.

Очільник Чечні, зокрема, спробував "підім'яти" під себе торгівлю брухтом.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя:

Вони повістю базувалися на Ілліча, там навколо Ілліча. І почали різати метал. Окрім того, через них завели підприємства, які розміновували й вирізали на брухт. Комбінат "Азовсталь" - те, що від нього залишилося після бомбардування. Все це добросовісно пакувалося в Маріуполі і їхало в ростов-на-дону, і там здавалося вже в промислових об'ємах на брухт.

До Маріуполя у Кадирова взагалі особливий інтерес. Знищене місто оголосили побратимом Грозного.

Подейкують, що голова Чечні хотів прилаштувати свого 16-річного сина його міським головою, щоб загалом узяти під свій контроль.

Михайло Савва політолог:

Кадиров давно мріяв про порт для Чечні. Чечня зовсім не на морі, як ми знаємо, але порт потрібен, щоби активізувати закордонні зв'язки, торгівлю з іншими країнами. Тому Маріуполь ось в системі "набігової економіки" Чечні. Стає дуже важливим центром.

Однак у цій "битві за Маріуполь" Кадиров виявився не найсильнішим. Конкурентами стали колишні партнери - бойовики з так званої ДНР.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя:

З погляду путіна, російського уряду, Пушилін більш приємна особа, аніж Кадиров. По-перше, він християнин, по-друге, він білий. А все інше - і там, і там війна…

Таке протистояння виливається у постійні розбірки між угрупованнями. Ще більше каламутить воду кремлівська практика віддавати певні ділянки віджатих територій під патронат окремих регіонів.

Дмитро Дурнєв журналіст:

ямало-ненецький округ - Волноваха, під Маріуполем - липецьк, у Маріуполі - пітер, гроші пітерські. Окремим куском, біля БСП будували морг. Його побудували й кинули, бо в місті не було електрики стільки. І це суцільна каша.

Усі нераціональні витрати й провали списують на війну. Тому відрядження на окуповані українські території для російських чиновників і військових перетворилося на клондайк з розкрадання бюджету і кар'єрний ліфт одночасно.

Дмитро Дурнєв, журналіст:

Тобто повторюється Чечня. Через Чечню прогнали всі ОМОНи росії, і ці ОМОНи поїхали по всій росії. А зараз через окуповані території - вони більші за Чечню - проходять всі чиновники російські. Це таке обмазування всієї країни кров'ю.

Така практика - кажуть політологи - руйнівна для самої росії. Адже безконтрольний доступ до захмарних бюджетів і безкарність зривають людям голови. А свавілля на місцях підриває те, на чому тримається рф - вертикаль влади.

Михайло Савва, політолог:

Наслідки можуть бути дуже поганими, включаючи просто руйнування всього режиму. Тому що коли виникне, дійсно, критична ситуація, ось ця вертикаль влади не буде допомагати режиму зберегтись. Вона буде працювати на особисті, на корисні інтереси кожної людини в цій системі.

Чи може москва зупинити ці процеси? Навряд чи, бо сама їх активувала, поставивши силу над законом. Але де ж у тому, що відбувається, інтереси жителів загарбаних регіонів, які росія нібито захищає? А вони у цій схемі не передбачені. Адже імперія розширює свої межі не для розбудови провінцій.