По обіді в суботу, 10 лютого, росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району Сумщини. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Ворог змінив тактику. Якщо раніше, в минулому році застосовувались більше системи залпового вогню, артилерія, безпілотники, то в цьому році значно підвищилась кількість авіаційних ударів.

І вчора, і сьогодні застосувались літальні апарати армійської авіації, це гелікоптери і літаки, які застосовували керовані авіаційні бомби ФАБ-500. За вчорашній день було влучання семи таких авіаційних бомб.

Постраждали дві громади - Хотінська і Юнаківська. На жаль, вчора загинули наші люди - троє загинули і четверо були поранені. Всі вони в тяжкому стані. Сьогодні з цих населених пунктів, по яким були завдані авіаційні удари, проводиться евакуація людей...

Удари завдавались по наших агрофірмах у Хотині та Юнаківській громаді.

Сьогодні також була застосована армійська авіація в Шосткінському районі, населений пункт Середино-Буда. Застосовано некеровані авіаційні ракети. І об 11-й годині були застосовані керовані бомби з літаків по населеному пункту Дружба, зараз там триває ліквідація наслідків удару...

За січень і 10 днів лютого - 1200 обстрілів було. Якщо за минулий рік було 8 тисяч, то січень-лютий - 1200", - розповів Володимир Артюх.