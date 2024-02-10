На Сумщині ворог змінив тактику, завдає авіаційних ударів по агрофірмах - Артюх (відео) [ Редагувати ]
По обіді в суботу, 10 лютого, росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району Сумщини. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
"Ворог змінив тактику. Якщо раніше, в минулому році застосовувались більше системи залпового вогню, артилерія, безпілотники, то в цьому році значно підвищилась кількість авіаційних ударів.
І вчора, і сьогодні застосувались літальні апарати армійської авіації, це гелікоптери і літаки, які застосовували керовані авіаційні бомби ФАБ-500. За вчорашній день було влучання семи таких авіаційних бомб.
Постраждали дві громади - Хотінська і Юнаківська. На жаль, вчора загинули наші люди - троє загинули і четверо були поранені. Всі вони в тяжкому стані. Сьогодні з цих населених пунктів, по яким були завдані авіаційні удари, проводиться евакуація людей...
Удари завдавались по наших агрофірмах у Хотині та Юнаківській громаді.
Сьогодні також була застосована армійська авіація в Шосткінському районі, населений пункт Середино-Буда. Застосовано некеровані авіаційні ракети. І об 11-й годині були застосовані керовані бомби з літаків по населеному пункту Дружба, зараз там триває ліквідація наслідків удару...
За січень і 10 днів лютого - 1200 обстрілів було. Якщо за минулий рік було 8 тисяч, то січень-лютий - 1200", - розповів Володимир Артюх.
по темі
У Харкові внаслідок нічного удару "шахедів" і потужної пожежі на нафтобазі загинуло семеро людей. В одному з приватних житлових будинків живцем згоріла ціла родина з п'яти людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)
О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм
москва не змінить свою політику, тож і відповідати треба лише силою. Так чергову масовану атаку проти України прокоментували в Польщі. Як світ реагує на чергове звірство з боку агресора?
Поранено двоє цивільних - жінка та чоловік. У місті пошкоджені санаторій, приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Про наслідки докладніше - Олена Мендалюк.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук під час візиту до Сум. Вона відвідала центр перевірки людей, котрі повертаються до країни з тимчасово окупованих територій пішим коридором, що діє між Бєлгородщиною та Сумщиною. Юлія Зайцева продовжить.
Ввечері окупанти також із РСЗВ обстріляли Вовчанськ, а вночі - знову Куп'янськ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов