Зеленський відреагував на нічні удари по Харкову [ Редагувати ]
Внаслідок пожежі через російське божевілля у Харкові загинула ціла сім'я, серед якої були троє дітей.
Про це повідомляється в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.
"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей", - написав президент.
Як відзначив Зеленський, серед загиблих дітей:
- Олексій, 7 років;
- Михайло, 4 роки;
- Павло, 7 місяців.
"Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - додав президент.
За словами Зеленського, рятувальна операція в Харкові продовжується. Вдалось врятувати чотирьох людей, серед яких одна дитина. Також десятки були евакуйовані. Усім постраждалим нададуть необхідну допомогу.
"Я вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору. Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності", - додав Зеленський.
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