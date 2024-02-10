Керівництво громади та її жителі переконують - вони не проти мобілізації.

Дикий Захід. Мотиви справжнього вестерну з елементами детективу та бойовика розгорнулись у Космачі на Івано-Франківщині. Все почалось з побиття жінки та її доньки. Місцеві запідозрили її у співпраці з ТЦК. Далі - більше. До громади приїхали представники військкомату, але місцеві не зрозуміли, кому протистояти й через що мобілізація в регіоні?

Усі подробиці скандалу - далі в нашому матеріалі.

Народний дім на триста місць в Космачі - повністю забитий. В залі - жінки й лише декілька чоловіків. За трибуною - представник ТЦК. Зустріч громади із заступником начальника обласного ТЦК проходить на підвищених тонах. Емоції зашкалюють.

Селяни вимагають від військкому роз'яснити, з ким же нині воює Україна? Бо вони за два роки війни так досі й не зрозуміли.

- У нас об'явлена війна в Україні? - У нас запроваджений правовий режим воєнного стану, який запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. - Відбиття агресії від кого, ми не розуміємо від кого захищати, від самих вас? - Майте повагу, і не кажіть що Космач не воює. Наші хлопці й воюють, і захищають, і стоять. В мене теж племінник. У мене теж серце болить за всіх космачан. Ми є одна родина. То чого ви так із людьми поступаєте? Це нормально з вашої сторони. Ганьба.

Домовитися сторонам не вдалося, кажуть представники ТЦК. Попри те, що зустрітися запропонувала сама громада.

Роман Боднар, заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП:

Вони хотіли почути шляхи проведення мобілізації саме по їхньому населеному пункту. Починали ми з одного - всі визнали й сказали, що держава потребує оборони, і через 15 хвилин вже кажуть, що війни немає, і нам оборонятись немає від кого. Спочатку Верховна Рада, а тоді ми всі за ними. Тобто у них така позиція, що до нас у село не заїжджайте, не оповіщайте.

Керівництво громади та її жителі переконують - вони не проти мобілізації. А лише проти методів, за якими її проводять.

Ганна Варцаб'юк, заступниця голови Космацької територіальної громади:

Вони обурені тим, що працівники ТЦК приїхали у понеділок до нас, і у вівторок - і брали чоловіків наших, казали, що і машину одного забрали, а в другого - діти були.

Навідуватися в село змушені, кажуть представники ТЦК. Адже місцеві не поспішають самі йти до військкоматів.

Роман Боднар, заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП:

Якби територіальна громада, як вона повинна, їхній голова і голови їхніх Старостинських округів, справлялися з оповіщенням, нам потреби не було б з'являтися. Якщо брати в середньому, кількість мобілізованих на тисячу чоловік населення - вдвічі менша, ніж в середньому по області та в середньому в районі Косівському. За весь період показник вдвічі менший ніж в інших громадах.

Зустрічі представників ТЦК із Космацькою громадою передував скандал, який облетів всю країну.

На відео - жителі Космача блокують машину із двома жінками та шестирічною дитиною. Кажуть - підозрюють, що ті співпрацюють із ТЦК.

Іванна Грепиняк, потерпіла:

Я їхала із дитиною в сусіднє село Космач на "Нову пошту". Приїхала я в самий центр, там стояла група людей. Вони стояли з битами, зрізними палками залізними, дерев'яними. Хтось почав кричати, що вона приїхала, вона - навідниця, приїхала здавати військкому. І за це бити.

Чутки в чатах про візит представників ТЦК і вивів розлючених жінок на дорогу. Вони перекрили трасу.

Анна, жителька Космача:

Прийшла інформація, що до нас іде п'ять машин, ми хотіли по-файному зустріти й запитати, по якому поводу вони будуть чинити у нас в селі такі дикі звірства, без пояснень нападати на наших мужчин.

Від самосуду розлючених космачан - Іванну, яка опинилася не в тому місці - врятувала інша машина.

Іванна Грепиняк, потерпіла:

Я чую, як якийсь дядько, закричав, що ззаду машина приїхала, ось ця машина, яка нам потрібна. Це не та машина, ми попутали. І цей натовп починає йти назад. Вони переключилися, більшість - пішло туди.

Медики діагностували в Іванни струс мозку, а у її шестирічної дочки - перебій носа. Жінка написала заяву в поліцію.

Ганна Варцаб'юк, заступниця голови Космацької територіальної громади:

Це не гарний поступок, ми це розуміємо. Я думаю, що служби наші розберуться. І вияснять цю ситуацію

У відповідь написали колективну заяву і жителі Космача. Звинувачують Іванну в тому, що вона принизила їхню честь і гідність, коли виклала відео інциденту в інтернет. А ще переконують - вони нікого не били. Мовляв, постраждала сама їх спровокувала, коли почала знімати на телефон.

Ніхто її не тримав, як вона розмалювала, ніхто їй насильно нічого не робив, як вона все це захотіла собі розкрутити. Це є недоблогерка.

Обставини інциденту в Космачі вивчає СБУ. Розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.