Президент США Джо Байден прокоментував затримку з виділенням коштів на підтримку України в Конгресі США. За його словами, така затримка є "злочинною бездіяльністю" з боку конгресменів.

Під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні американський президент попередив про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.

"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.

Водночас німецький канцлер висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.

"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.