Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку з допомогою Україні [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден прокоментував затримку з виділенням коштів на підтримку України в Конгресі США. За його словами, така затримка є "злочинною бездіяльністю" з боку конгресменів.
Під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні американський президент попередив про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.
"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.
Водночас німецький канцлер висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.
"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.
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