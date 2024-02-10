Британський "Штірліц" на межі провалу. У Великій Британії розплутали справу афганського нелегала, який працював на ГРУ. Агенту вдалося продертися у найвищі ешелони влади: працював на двох прем'єрів, зустрічався з майбутнім королем та принцом Вільямом.

Як йому це вдалось - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Іще одна заплутана шпигунська історія із Лондона. Поки триває суд, підозрюваного чоловіка називають лише за псевдонімом С2. Про нього відомо, що народився в Афганістані, до Британії потрапив у 2000. Нелегалом з проханням надати йому притулок. Нібито втікав від талібану. Але насправді останні 6 років до того він жив у росії. Вивчив мову, одружився з росіянкою і навіть отримав громадянство країни-окупантки. Саме завдяки знанню мов - у Британії він почав працювати перекладачем-фрілансером. Спочатку його послугами користувалися у поліції та в судах. А пізніше він отримав роботу одразу у двох розвідувальних службах - радіоелектронної розвідки GCHQ та зовнішньої розвідки MI6. А також в міністерствах оборони та закордонних справ. По службі - працював із двома прем'єр-міністрами Гордоном Брауном та Девідом Кемероном.

Під час роботи на британський уряд в Афганістані - зустрічався із майбутнім королем Чарльзом та принцом Вільямом. І С2 мав доступ до високочутливих секретних документів. Британського паспорта чоловіка позбавили 4 роки тому саме через звинувачення в шпигунстві. Він якраз працював на МЗС. Зараз тривають слухання апеляції С2 у спеціальній міграційній комісії. Чоловік наполягає, що не працює агентом військового розвідувального управління рф, тому вимагає повернення британського громадянства.

Саме під час цих слухань ймовірний шпигун зізнався, що збрехав у заяві про надання притулку. Не вказав, що 6 років прожив у росії, щоби не викликати зайвих підозр. А також підтвердив, що після того, як його виселення із Британії, він продовжив працювати в Афганістані. І мав багато контактів з російськими чиновниками. С2 також зізнався, що передавав хабарі воєнним аташе рф, яких британці вважають офіцерами ГРУ. Але не менш важливе питання, як чоловікові вдалося повернутися до Британії без паспорта? 2 роки тому, коли до влади в Афганістані прийшли таліби - С2 загадково опинився на борту британського евакуаційного літака з Кабулу. Хоча до списку пасажирів його не вносили. Через загрозу національній безпеці.

Крістофер Стіл, ексочільник відділу у справах рф у розвідувальному агентстві MI6:

Зважаючи на ресурси, які витрачаються росією, їхня шпигунська машина - сильна, як ніколи. Але популярність росії особливо на Заході пішла донизу і їм потрібно зараз реорганізуватися і підлаштуватися під це. Росія - країна у війні, а отже чимало обмежень, які присутні в мирний час - політичні та законні - більше не діють, і ми будемо бачити ще більше прикладів шпигунства.

І дійсно за останні кілька років було одразу кілька гучних шпигунських скандалів, пов'язаних з москвою. В Британії триває суд над п'ятьма болгарами, яких звинувачують у роботі на ГРУ. А у Польщі засудили 14 учасників російської шпигунської мережі. В Норвегії затримали академіка, який працював під прикриттям бразильського дослідника. Агента ГРУ затримали під час інфільтрації Міжнародного кримінального суду. А днями російського шпигуна викрили й в німецькому парламенті.