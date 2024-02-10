До роботи на СТО Анатолій також залучив ветеранів.

Отримати гроші на розвиток бізнесу. Найближчим часом Український ветеранський фонд має намір оголосити про старт грантових конкурсів для ветеранів російсько-української війни. За два роки діяльності фонд підтримав понад 450 бізнес-проєктів колишніх військовослужбовців.

Нині має бюджет у 200 мільйонів гривень! Це гроші, які можуть отримати вчорашні бійці на розвиток власної справи. Як одержати державний грант? І що кажуть ті, хто вже скористався такою можливістю? Сюжет Романа Барашева далі.

Дмитро, ветеран російсько-української війни:

Мені подобається робота на верстатах, на станках подобається обробляти метал.

Повертаючись зі служби додому на відпочинок, військовослужбовець Дмитро приходить до майстерні в його рідному Ірпені.

Дмитро, ветеран російсько-української війни:

Тут певна така медитація, надів навушники, і десь в іншому світі знаходишся.

Дмитро виготовляє ножі. Продає переважно через соцмережі.

Дмитро, ветеран російсько-української війни:

Ось такий кухонний сербський ніж. Він тяжкий, його пускаєш, він сам ріже - м'ясо, овочі.

Також у цій майстерні працюють із деревом та склом - виробляють сувеніри у стилі мілітарі.

Андрій Несмачний, ветеран російсько-української війни:

Це перегукується з війною і боротьбою нашої держави. От, допустимо, ті самі браслети, бачите, сюди вплетені гільзи 308 калібру - набої від снайперської гвинтівки, вони вплітаються в мікрокод - шнурок військового призначення, і воно має такий мілітарний вигляд. Але попри це користується дуже великим попитом у дівчат.

Свою майстерню ветерани розташували у будівлі меблевої фабрики, що була понівечена у перші тижні повномасштабного вторгнення росії.

Андрій Несмачний, ветеран російсько-української війни:

Дах був подірявлений прильотами, ми його перекрили плівкою, тому що тут дуже висока стеля, і це зайвий об'єм повітря, який теж треба було нагрівати.

Андрій Несмачний, ветеран російсько-української війни:

Ніколи не був з чимось таким пов'язаний. Щобільше, руки не звідти росли абсолютно. Після того, як звільнився після АТО, то щось мене пробило, може, то контузії дали чи що. І все почалось. Дуже допоміг Український ветеранський фонд, ми виграли грант на обладнання, на матеріали, що нам допомогло колосально розширити й асортимент, і виробничу потужність.

Вся процедура - від оформлення заявки до отримання грошей - зайняла близько 3-х місяців, розповідає Андрій. Врешті на розвиток власної справи ветеран отримав близько 3-х мільйонів гривень від державного фонду.

Ось обладнання, на яке левова частка коштів була витрачена - це станки ЧПУ, лазерні, які дозволяють оптимізувати процеси: виробництва дерев'яної тари й гравіювання. Цей станок власне розкроює елементи, на які нам потрібно Із цієї фанери надалі можна збирати дерев'яну тару. Це коробка для спецій.

Андрій Несмачний, ветеран російсько-української війни:

Ми ударними темпами пробиваємо собі дорогу на Захід. Україна - це класно, ми любимо свою державу, але заводити кошти з-за кордону - це круто. Круто, якщо ми зможемо за допомогою іноземних покупців донатити на армію.

Відкриття майстерень і кав'ярень, приготування їжі для школярів і вирощування равликів… Гранти від Українського ветеранського фонду отримали вже близько 600 компаній.

Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду:

У 22 році було більшість кав'ярень, різні піцерії й тому подібне, а минулого року - це вже було АПК, сільське господарство.

Аби отримати кошти від державного фонду, претендент має надати чіткий бізнес-план. Експерти фонду мають оцінити його та визначити, чи готовий він для реалізації. Цьогоріч програма стартує вже у середині лютого - ветеран може отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на один бізнес-проєкт. Оформити заявку можна, не виходячи з дому.

Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду:

Заходите до нас на вебсайт, там заповнюєте документи, підписуєте. На вашу електронну скриньку приходить, що ви зареєстровані під таким-то номером, до вас передзвонює наш менеджер.

Анатолій Литвин, ветеран російсько-української війни:

Підіймачі всі, розвал-сходження, он там системи витяжки газів, шиномонтаж, майже все.

Цю станцію автосервісу в Гостомелі Анатолій відкрив торік. Після демобілізації.

Анатолій Литвин, ветеран російсько-української війни:

Займався автобізнесом у цій сфері з 99 року. Відкриття СТО у нас було у планах до війни. В лютому я пішов служить, воно відклалось. Завдяки допомозі держави вдалося реалізувати цей план. 60-70 відостків того, що ми тут бачимо, куплено коштом ветеранського фонду.

До роботи на СТО Анатолій також залучив ветеранів.

Анатолій Литвин, ветеран російсько-української війни:

В мене на підприємстві працює 15 людей, з них - троє ветеранів.

Сергій Грачов, керівник групи станції автосервісу:

Після штурму Херсону була сильна контузія, після чого був демобілізований. Шостий місяць працюю тут. Умови прекрасні, головне для мене - можливість навчатися й рости професіонально.

Посадовці запрошують ветеранів користуватися всіма можливостями, що надає держава. Наголошують - це і непоганий стартовий капітал для заснування бізнесу, і можливість для колишніх військовослужбовців реалізувати себе у новій справі.