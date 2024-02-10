Армія рф вдарила по Нікополю з важкої артилерії [ Редагувати ]
З важкої артилерії цієї ночі російська армія вдарила по Нікополю. Минулося без постраждалих. Та з кожним обстрілом ворог перетворює місто на руїни. Найбільше страждає прибережна територія. Там вже немає вцілілої домівки, але люди залишаються жити. Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з тими, хто не хоче полишати рідних, хоч і зруйнованих домівок.
Олена Мендалюк - кореспондентка:
Близько 10 кілометрів розділяє Нікополь з ТОТ. Звідти російська армія щодня гатить по Ніколю. Найнебезпечніша зона - прибережна територія. Тут жодної вцілілої домівки.
Вікна забиті фанерою, але це єдина можливість потрапити у розтрощений батьківський дім пані Алли.
Двох кімнат просто немає, розповідає Алла. Снаряд поцілив в дах і здетонував вже у будинку.
Алла - жителька Нікополя:
Будинок постраждав, бо стіни усі розійшлись по швах, все снарядами пробито. Якби хтось був тут у домі, то нікого не залишилось би.
Цей будинок, ще у 34 році побудував прадідусь жінки. А вже дідусь із бабусею його реставрували і облаштовували усе для онука, але росія зруйнувала те, над чим важко працювало кілька поколінь.
Алла - жителька Нікополя:
Їм немає вже куди вертатись, давайте так, у людей немає дома. Вони знають, що з будинком, світлини показували. - І як відреагували? - Важко.
Будинок пані Ірини на першій лінії від берега Каховського водосховища.
Ірина - жителька Нікополя:
Все повреждено, ничего нету, ни заборов, ни окон, ни стенки.
Ірина з чоловіком попри постійні обстріли - живуть у понівеченому будинку. Кажуть, росіяни вбили членів їхньої родини. Тепер їх тут нічого не тримає.
Ірина - жителька Нікополя:
Собак вчера у нас убило – 2 овчарки было, кур поубивало. Беда. Было за что держатся, не ехали. Сейчас будем ехать. Простите.
У будинку є лише світло, аварійні бригади встигли відновити після обстрілу, а от води немає - ворожа артилерія накрила вогнем комунальників.
Ірина - жителька Нікополя:
Начинают нас громить где-то к 8, а вчера ребята с водоканала приехали, они начали их обстреливать. Страшно, что люди начали ремонтировать. Они их начали бить. Они же не дают ничего ремонтировать.
Поруч у сусідів працює бригада будівельників, заносять шифер у двір, після обстрілу потрібно перекрити розбитий дах.
Олександр все розповідає, як то кажуть на ходу, бо поспішає відвантажити будматеріали. У будь-який момент може прилетіти, зізнається чоловік. У будинок його знайомих вже тричі цілила російська артилерія.
Олександр - житель Нікополя:
Была сорвана крыша. Здесь ребятам надо отдать должное, приехала достаточно добросовестная бригада. Сделали все добросовестно, но три дня продержалось и все.
Вже відремонтований дах, знову зніс ворожий снаряд. На прибережній зоні Нікополя все менше лишається людей, і все більше руїн. російська арта і вдень, і вночі накриває будинки місцевих.
Ірина - жителька Нікополя:
Ви прийшли на нашу землю нас вбивати. Що ми Вам зробили? Держались, держались, но вчера у меня чуть муж не погиб.
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