У Кропивницькому родина вимушених переселенців з Донецька намагається відновити свій бізнес у сфері харчування. Шість років вони розбудовували мережу ресторанів на Донеччині, однак після повномасштабного вторгнення втратили свою справу. Нині стартували майже з нуля і намагаються розвивати свій бізнес вже у новому місті.

Холодильник, трохи меблів і обладнання. Пані Наталя розповідає про речі, які вдалося вивезти з понівечених закладів харчування Донеччини у Кропивницький.

Наталя Гайченя, власниця релокованого бізнесу:

Ми вивезли столи, віцепічку, але вона побита, вся в дірочках, столи всі в дірочках. Десь процентів 15 обладнання ми вивезли, все інше встигли винести до того, як ми туди попали. У ресторан там пряме попадання було.

Вперше родині Наталі переїжджати довелося у 2014 році - з Донецька. За шість років розбудували мережу ресторанів в області.

Наталя Гайченя, власниця релокованого бізнесу:

Ми виїхали через два тижні після того, як почалося це масштабне вторгнення, тому що до Волновахи було 40 кілометрів - дуже близько, і як ми поїхали десь в середині березня, тобто окупація вже була десь в кілометрів 7-10 від нас, було дуже гучно і страшно.

Вдруге переїжджали до Кропивницького. Спершу працювали на інших, а вже за кілька місяців спробували відновити свою справу. Почали з кафе на виніс.

Наталя Гайченя, власниця релокованого бізнесу:

У нас працювало іноді влітку до 40 осіб, зараз працюють три людини, і ми працюємо сім'єю, тобто працює чоловік, син, я, два кухарі.

Розширювати справу намагаються за підтримки гранту "єРобота".

Наталя Гайченя, власниця релокованого бізнесу:

Я писала цей грант, подавала цілий рік, з восьмого разу нам тільки дали. Це сума 250 тисяч гривень, поки що ми зробили тільки сайт, сайт вже працює, зараз ми ось тільки в грудні отримали, зараз на замовленні в нас обладнання для приготування піци.

Також взяли на роботу вимушених переселенців.

Вікторія Русецька, переселенка з Лимана:

Мені дуже подобається, це наші люди, подобається з ними спілкуватися, є дуже хороші.

Починати все заново - складно, зауважує пані Наталя. Однак, коли ти знаєш і любиш свою справу - інакше не можеш.