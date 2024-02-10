Незабаром з'явиться "геополітична можливість" вирішити питання Придністров'я - Санду [ Редагувати ]
Президент Молдови Мая Санду не виключає, що впродовж наступних кількох років з'явиться "геополітична можливість" для розв'язання питання Придністровського регіону.
Про це повідомляє Infotag.
"Для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримання миру і стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу... Жителі лівобережжя теж хочуть жити в мирі, зараз вони налякані, оскільки регіон межує з Україною. Ми будемо демонструвати позитивні ефекти євроінтеграції - і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції", - сказала президент.
За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ.
"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", - сказала Санду.
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