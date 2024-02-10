На тракторах плакати, а на них надписи: "Без фермерів майбутнього немає! Стоп українському зерну".

Протести на кордоні. Слідом за польськими фермерами, угорські теж в пʼятницю розпочали акцію протесту біля КПП з Україною. До пункту пропуску "Чоп-Захонь" завезли трактори й сільськогосподарську техніку.

Чимало зібралось і людей. На плакатах написали: "СТОП українському зерну" та інші гасла. А от як вплинув протест на пропускну спроможність на КПП - дізнавалася Мар'яна Мартин.

Мар'яна Мартин - кореспондентка:

КПП "Тиса". Ми на українській стороні, а на іншому боці - кордону угорські фермери вже розпочали акцію протесту, однак зараз вантажівки та легковики рухаються в обох напрямках без затримок.

Далекобійник Йосип їде з Будапешта. Щойно в'їхав в Україну. Каже у черзі стояти не довелося. Рух звичний. Поки чекав в'їзду на КПП у містечку Захонь, з вікна своєї вантажівки спостерігав за акцією протесту угорців.

Йосип - водій вантажівки:

Я вам скажу кілометр, може, півтора, тракторів стоїть. Сільськогосподарської техніки різної.

А фермери сюди з'їхалися з різних куточків країни, трактори, та іншої сільськогосподарської техніки безліч. В угорській пресі зазначають: хтось їхав протестувати у Захонь і дві доби.

На тракторах плакати, а на них надписи: "Без фермерів майбутнього немає! Стоп українському зерну". Акцію протесту організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата.

Балаж Дьорффі, голова Національної сільськогосподарської палати:

Соромно, що ми знову тут. Соромно, що наші голоси знову повинні бути почутими в такому вигляді. Здається, те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, за що ми обстоюємо, не хоче досягти вежі зі слонової кістки в Брюсселі. Це абсурд, що українські продукти харчування та сільськогосподарська продукція можуть ще рік без обмежень в'їжджати в ЄС.

Фермери висловлюють невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. Кажуть, продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною. Проте, акція мирна, блокувати в'їзд українським вантажівкам не стали.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Угорці нас офіційним шляхом про блокування не інформували, оскільки відомо, що акації протесту не будуть впливати на пропускні операції.

Українські водії побоюються, щоб слідом за поляками, угорці теж почнуть блокувати проїзд. Кажуть, в умовах війни працювати й без того складно.

Віктор - водій вантажівки:

Переживаєш, робота пішла нанівець, тиждень завантажуєшся, тиждень стоїш, поки прийде до тебе черга, а як перекриють границю, тоді...

Як довго фермери з тракторами стоятимуть перед пунктом пропуску наразі не відомо, власне як і про подальші наміри угорських аграріїв.