Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони.

Про це повідомляє в Telegram-каналі глава держави.

Зеленський не розкрив деталей нарад, але наголосив, що вони були "важливими" та анонсував подальші зміни.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда - ефективна. Зміни - будуть. Більше сили для України. Більше можливостей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Водночас на оприлюдненому президентом фото можна помітити, що він зустрічався сьогодні з новим головкомом ЗСУ Олександром Сирським, новим начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, а також міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком та ще низкою військових.

Зокрема, на фото можна помітити Олександра Павлюка, який може стати новим командувачем Сухопутних військ. Також на зустрічі з президентом був командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський, який, за чутками в ЗМІ, може очолити новостворені Сили безпілотних систем.