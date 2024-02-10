Дощі та мокрий сніг: погода в Україні на 11 лютого [ Редагувати ]
Завтра, 11 лютого, очікуються дощі в більшості областей України та деінде мокрий сніг. На півдні повітря прогріється місцями до +17.
"Хмарно. У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг", - пише пресслужба.
На більшій частині території вночі та вранці туман. У північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер очікується південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
на заході коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +9 до +14 вдень;
на півночі коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +3 до +6 вдень;
на півдні коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +12 до +17 вдень;
на сході коливатиметься від -2 до +3 вночі й від +1 до +6 вдень.
Погода в Києві та області
"Хмарно. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +1 до +6, а вдень від +3 до +8. Тим часом у Києві вночі від +1 до +3 й вдень близько +5.
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