путін. Маячня. Загострення. Напередодні вийшло перше за два роки інтерв'ю президента країни-агресорки кореспонденту західних ЗМІ.

Поговорити з диктатором, звинуваченим міжнародним кримінальним судом у воєнному злочині, приїхав скандальний телеведучий, завзятий трампіст та популяризатор теорій змов - Такер Карлсон. Це інтерв'ю російські ЗМІ назвали "найголовнішою міжнародною подією". Натомість західні медіа не такої високої думки ані про зміст, ані про інтерв'юєра. Докладніше - Ольга Жидецька.

Перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, Австрийский генарльный штаб очень активно начал продвигать идеи Украины. Поляки вынудили, они вынудили и заиграились, и вынудили Гитлера начать Вторую мировую. Войну начали они в 2014-м году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попитка ее прекратит. Я как-то ему говорил об єтом: Володя, ну что ты делаеш? Почему ты поддерживаешь неонацизм на Украине, когда твой отец воевал с фашистами?

Дві години перекручування фактів та відвертої брехні. Про виникнення України, про політику російської імперії, про причини повномасштабного вторгнення і навіть про батька Володимира Зеленського. Скандальний телеведучий Карлсон Такер опублікував інтерв'ю з президентом країни-агресорки. Російська пропаганда, що напередодні улесливо висвітлювала кожен крок американця, тріумфує, називаючи це головною подією світу та вибухом бомби.

Головна світова тема сьогодні, яку обговорюють повсюдно, це інтерв'ю володимира путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Інтерес колосальний, адже, по суті, уперше за два роки російський президент зміг розгорнуто донести до західної аудиторії нашу позицію, наші мотиви та наш погляд на те, що відбувається.

А от західна преса скромнішої думки. Інтерв'ю назвали новим рівнем ганьби Карлсона, який надав автократові майданчик для маніпуляцій та уникав по-справжньому гострих питань про воєнні злочини чи переслідування опозиції. Водночас саму розмову вважають слабкою.

Клариса Ворд, старша міжнародна кореспондентка CNN:

Подивитися на початок інтерв'ю - це пів години дуже детальної історії росії, що розгортається на тисячу років вглиб - тут Такер Карлсон мав спантеличений вигляд. Гадаю, коли йшлося про дату 1654. І він нічого не розібрав. Якщо путін мав намір вплинути на американську публіку, то вона була повністю розгублена.

Видання "Політико" назвало розмову передбачуваною і тьмяною. Мовляв, і путін уникав конкретних відповідей, та й Карлсон на них не наполягав.

Передбачаючи критику, що інтерв'ю лише сприятиме кремлівській пропаганді, і Карлсон, і путін доклали великих зусиль, щоби позбутися враження, ніби вони перебувають у змові. Але будь-які моменти напруги були короткими та зрештою незначними, а путін виходив на перше місце".

Основним меседжем інтерв'ю західні ЗМІ називають спробу посіяти сумніви серед американського суспільства, чи варто продовжувати підтримувати Україну.

Зокрема "ББС" вважають, що путін погодився на цю бесіду з позиції відносної сили.

Було багато вихвалянь путіна про те, що росія "готова до діалогу" та "бажає йти на переговори".

Він хоче отримати вигоду з будь-яких коливань серед прихильників України та будь-яких сумнівів серед самих українців щодо продовження боротьби".

Негативно матеріал оцінили й в урядах наших партнерів. Зокрема, у Вашингтоні запевняють - США не змінять своєї політики підтримки України.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США:

Думаю, що на американський народ не зможе вплинути одне-єдине інтерв'ю. І я вважаю, що будь-хто, хто його дивиться, повинен пам'ятати - це володимир путін. І не варто сприймати за чисту монету все, що він каже.

Нісенітницею псевдоісторичну лекцію путіна назвали у Британії, Бельгії та Польщі.

Не вперше російський диктатор путін звинувачує Польщу, окуповану СРСР 1939-го року, у розпалюванні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення росії до України у 2022 році. Шокує те, що цього разу йому сприяє американський журналіст.

Та, попри все, інтерв'ю набирає шаленої популярності. На момент монтажу цього матеріалу кількість переглядів тільки у соцмережі Х сягнула 160 мільйонів. І які саме висновки зроблять його глядачі - поки що незрозуміло.