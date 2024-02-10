50 мільярдів євро - це добре, але замало. Так очільник бюджетного комітету Європарламенту Йоган ван Овертвельдт оцінює європейський план фінансування України, ухвалений 1 лютого. Цими коштами не вдасться задовольнити цивільні потреби нашої держави повною мірою - написав політик у своєму блозі. Чим він керувався при розрахунках та які ще способи розглядають закордонні партнери, щоб закрити дефіцит бюджету?

Дефіцит у 22 мільярди євро на чотири роки нарахував європейський політик Йоган ван Овертвельдт, який очолює бюджетний комітет Європейського парламенту. Він узяв до уваги щомісячну потребу України у три мільярди євро на не військові потреби, а також домовленість між ЄС та США - порівну ділити нестачу. Згідно з ухваленим на саміті у Брюсселі фінансовим пакетом, Україна щорічно буде отримувати замість 18 мільярдів євро близько 12 з половиною.

Важливе застереження полягає в тому, що наведений вище розрахунок є мінімальним, бо оцінка українського уряду в 36 мільярдів євро щорічних цивільних потреб є мінімальною. Ще важливіше застереження: американці мають подолати труднощі й взяти на себе частину дефіциту бюджету України. Але, станом на сьогодні, це викликає сумніви, бо республіканці в потворній боротьбі з прийомами нижче поса перехопили плани Байдена підтримати Україну, що призвело до повного партійного тупика.

Ухвалені в ЄС 50 мільярдів євро поки що залишаються єдиним прогнозованим джерелом поповнення українського бюджету з-за кордону на найближчі роки. За підрахунками Кабміну, загальний обсяг необхідного іноземного вливання становить 42 мільярди доларів. Київ розраховує отримати кошти від Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та інших закордонних партнерів. А у разі їх відсутності, буде змушений урізати програми фінансування, пояснює народна депутатка Леся Забуранна.

Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету:

Ми розраховували на допомогу тих же партнерів, що були минулого року. Це Сполучені Штати Америки, це Міжнародний валютний фонд, це ЄС. Зараз ми бачимо погодження від Європейського Союзу, але не 18 мільярдів, як було минулоріч, воно менше. І на жаль, поки що не відбувається підтвердження нашої допомоги від Сполучних Штатів. Якщо в нас грошей не буде вистачати, якщо у нас не буде підтвердження від іноземних партнерів, то почнуться, що робити - скорочувати бюджет по всім іншим видаткам, які є незахищені. Тобто це мінус всі програми відновлення, мінус програми підтримки бізнесу, тобто все те, що не стосується, умовно, давайте так, всіх виплат.

Захід робить недостатньо для допомоги Києву. Про це говорили депутати Європарламенту цього тижня у Страсбурзі. Там відбулися дебати про потребу непохитної підтримки України після двох років повномасштабного вторгнення росії. Одним зі способів може бути використання російських заморожених активів, каже євродепутат з Польщі Влодзімеж Цімошевич. Він наполягає на повній конфіскації коштів, замість передачі від них прибутків, як це поки що планує зробити ЄС.

Влодзімеж Цімошевич, депутат Європейського парламенту:

Політика опортуністичних лідерів триває - через захист заморожених активів агресора від конфіскації і їх використання для підтримки жертви. Це ганьба, що замість конфіскації російських активів, політичні лідери вигадують оманливі формули, як запропонувати Україні невелику частку того, що можна дати. Ганьба, що американський конгрес блокує необхідні поставки зброї та амуніції, зраджуючи українських солдатів перед посиленим тиском росії. Знову в історії маємо вибір між законом і миром з одного боку та ганьбою і війною з іншого.

Ірина Іванова, кореспондентка: