Зеленський призначив заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримали заступників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав глава держави.
Так, за словами Зеленського, заступниками головкома Сирського стали:
полковник Вадим Сухаревський (відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами);
полковник Андрій Лебеденко (відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем).
А заступниками нового начальника Генштабу, як розповів президент, стали:
бригадний генерал Володимир Горбатюк (оперативна робота, робота штабів, планування, управління);
бригадний генерал Олексій Шевченко (логістика, максимальна якість логістики у нашій армії);
бригадний генерал Михайло Драпатий (підготовка та якісне тренування військових).
"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, - увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - наголосив Зеленський.
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