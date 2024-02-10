Величезна пожежа спалахнула в Харкові в Немишлянському районі після влучання "Шахедів" в місце зберігання пального. Зайнялися одразу 15 будинків на чотирьох вулицях. Рятувальники всю ніч і ранок гасили пожежу.

На згарищі знайшли тіла семи людей. Загинула молода родина з трьома синами - чотирьох та семи років, і найменшому - 7 місяців. З охопленого вогнем будинку не змогла вибратися й літня пара. Подробиці - в репортажі Світлани Шекери з місця подій.

Два "Шахеди" поцілили по Немишлянському району о 22:45. Люди почули два вибухи. А далі - спалахнула пожежа. Безпілотники поцілили по місцю зберігання нафтопродуктів. Пальне розлилося, і вогняною рікою потекло вулицею, спалюючи все на своєму шляху.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області:

У нафтобазі зберігалося 3800 т пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу. Паливо змішалося зі снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці.

Ігор каже - намагався разом із поліцейськими зупинити вогняну річку, перекопували дорогу.

Ігор Гаврющенко, житель Харкова:

Взрыв сильный, а потом вспышка. А потом треск и гул. Пытались перекопать, чтобы она сюда не вытекала. Мерзлый грунт, камни, что спрашивали, ковыряли. Засыпали. Вот мы здесь с полицией разбирали. Забор весь пылал здесь.

15 будинків вздовж вулиці спалахнули вмить. Вогонь був такої сили, що до них не можна було підійти. Не всі мешканці встигли вибігти. Загинули семеро людей. В одному з будинків не змогла врятуватися родина з 3-ма дітьми. Двох хлопчиків так і знайшли в обіймах матері, яка намагалася їх врятувати.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

У людей не було часу і шансу вийти фактично із житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися в ванній кімнаті, однак, враховуючи ті обставини, не змогли, і загинули на місці.

У цих людей - загинули батьки. Літня пара теж не змогла вийти з охопленої вогнем хати.

Наталія, родичка загиблих:

Свекровь позвонила, сказала, что горит. Говорит, видит зарево. Потом перезвонила, уже начала кричать, что на дом перекинулось. Мы последние крики услышали и все, больше она на связь не выходила. Отец паарлизованный лежал, она инвалид, она ходила, но она, видимо, не успела.

200 рятувальників зі всього міста до ранку боролися з вогнем.

Євген Василенко речник ДСНС в Харківській обл.:

З будинків були врятовані 4 мешканці. А також 50 осіб рятувальниками спільно з правоохоронцями були евакуйовані.

Олександр досі в шоковому стані. Не може усвідомити, що його будинку немає. Каже, із дружиною ледь встигли вибігти.

Олександр Лагутін, постраждалий:

Заходжу в хату, там уже не можна. Там уже туман, нічого, ліхтариком нічого не побачиш, я щось полапав біля порогу, все, думаю, ні, помру. І тоді побіг. Це зайняло 5-10 хв. Я за собачку - і на город. І ось там ми. Домівки нема, нічого нема. Мені - 68 років. Буде скоро. І я починаю життя спочатку.

Тіла загиблих настільки обгоріли, що пізнавати їх будуть за допомогою ДНК експертизи.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області:

Ми вже встановили сина подружжя, які загинули. А також ми зв'язалися з родичами сім'ї, яка загинула. Зараз їде сюди родич, ми відберемо в неї ДНК, це сестра загиблого, і далі ми будемо проводити всі необхідні слідчі дії.

Загалом з пожежі врятували понад пів сотні людей. Для постраждалих міська влада відкрила штаб допомоги.