У Києві відбувся форум "Сталимо перемогу": результати [ Редагувати ]
Де брати гроші на відновлення постраждалих від війни регіонів? На що насамперед витрачати міжнародну допомогу? Як пришвидшити антикорупційну реформу? Відповіді на ці питання напередодні шукали у Києві на форумі "Сталимо перемогу: від стійкості громадян до держави вдячності". Його учасники переконані: Україна здатна створити нове економічне диво. Що для цього потрібно?
Антикорупційна реформа, покращення якості освіти, створення сприятливих умов для повернення українців з-за кордону. Серед основних задач, які стоять нині перед Україною - переконані учасники форуму "Сталимо перемогу", що пройшов у Києві. І починати реалізацію відповідних проєктів - варто вже зараз.
Василь Сегін, Виковнавчий директор громадської організації:
Наша команда, яка займається реалізацією проєктів - це близько 50 людей. За цей час ми реалізували понад 25 різносторонніх проєктів. І ключові пріоритети для нас - це євроінтеграція, євроатлантична інтеграція і підтримка розвитку територіальних громад, децентралізаційна реформа, адже це про демократію. За цей період ми досягаємо понад 3 мільйони охоплення по тих меседжах, які ми просуваємо.
У Міністерстві соціальної політики - пропонують почати з поліпшення роботи соціальних служб.
Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:
Перше їхнє завдання - це не обрахунок коштів, це спілкування з людьми. Ми формуємо нові елементи стійкості, які дозволять нам вистояти. І тут є також великі надії на громади. Бо я вірю в нашу децентралізацію і я вірю, що підтримка людини має надаватися там, де людина живе. І що може цю підтримку забезпечити? Це послуга.
Як змінити життя в регіонах - краще за інших знають представники громад - переконані представники місії USAID. На ці потреби фінансові донори з-за океану вклали вже 15 мільйонів доларів.
Теодора Делл, в. о. директора місії USAID в Україні:
Це сприяло ухваленню державних рішень, які дають відповіді на найнагальніші потреби громадян. + 20:23 Україна досягла багато, але попереду ще багато роботи. Це ключовий момент для того, щоб завоювати довіру громадян, інвесторів і міжнародних партнерів.
Втілити якомога більше проєктів у життя допомагатимуть і європейські партнери.
Мартин Єгер, Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні:
Німеччина пишається тим, що надає другу за об'ємом допомогу Україні. І ми справді хочемо надихнути інших - а особливо європейців - перейняти наш приклад і вийти за раніше окреслені рамки. Роботи набагато більше. І поки перемога ще не настала, важко переоцінити внесок України та українського суспільства в те, що ми всі звемо перемогою.
На форумі говорили про міжнародну підтримку, гранти та кредити. Учасники заходу переконані: якщо Україна зможе впровадити всі заплановані реформи, то після перемоги цілком може створити власне економічне диво.
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