Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про свою відставку у зв'язку зі скандалом, спричиненим її рішенням про помилування чоловіка, який був засуджений за приховування сексуального насильства в дитячому будинку.

Про це повідомляє Index.

Попередньо сотні людей вийшли на протести у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати двадцять осіб, ухвалене в квітні 2023 року під час візиту Папи Римського.

Серед осіб, які отримали помилування, виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав керівникові закладу приховувати злочини, пов'язані з сексуальним насильством над кількома неповнолітніми хлопчиками в період з 2004 по 2016 рік.

Після виявлення цієї інформації опозиційні партії Угорщини вимагали відставки Новак. Угорський прем'єр Віктор Орбан також опублікував відеозвернення у Facebook, заявивши, що "для злочинців-педофілів не може бути помилування".

Перед тим, як подати у відставку, Новак визнала, що зробила помилку.

Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок, – сказала вона.

Вона також закликала свого наступника уникати помилок та бути готовим визнавати їх.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував затримку з виділенням коштів на підтримку України в Конгресі США. За його словами, така затримка є "злочинною бездіяльністю" з боку конгресменів.